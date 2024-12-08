Рейсы между РФ и Сирией отменены

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Рейсы между Москвой и Дамаском отменены
Рейсы между Москвой и Дамаском отменены Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Запланированные на 8 декабря рейсы авиакомпании Syrian Air между Москвой и Дамаском были отменены и исключены из онлайн-расписания аэропорта Внуково. Ранее международный сирийский столичный аэропорт распространил извещение об отмене рейсов всех типов самолетов до 18 декабря.

«Рейсы авиакомпании Syrian Air между Москвой и Дамаском, запланированные на 8 декабря, отменены», — сообщил ТАСС. Прибытие рейса Syrian Air RB 441 в Москву должно было состояться в 09:30 по московскому времени, а обратный рейс RB 442 в Дамаск планировался на 15:00 мск. Однако оба рейса были отменены.

Последний рейс пассажирского самолета из аэропорта Дамаска был выполнен авиалайнером сирийской частной авиакомпании Cham Wings Airlines. Воздушное судно отправилось в Шарджу, ОАЭ, в 00:56 по московскому времени.

Полеты гражданских воздушных судов российских авиакомпаний в воздушном пространстве Сирии запрещены с сентября 2013 года, как сообщили в Росавиации. А сегодня, 8 декабря, на фоне разгоревшегося военного конфликта, международный аэропорт Дамаска отменил любые рейсы до 18 декабря. Что сейчас происходит в Сирии — в материале URA.RU.

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Запланированные на 8 декабря рейсы авиакомпании Syrian Air между Москвой и Дамаском были отменены и исключены из онлайн-расписания аэропорта Внуково. Ранее международный сирийский столичный аэропорт распространил извещение об отмене рейсов всех типов самолетов до 18 декабря. «Рейсы авиакомпании Syrian Air между Москвой и Дамаском, запланированные на 8 декабря, отменены», — сообщил ТАСС. Прибытие рейса Syrian Air RB 441 в Москву должно было состояться в 09:30 по московскому времени, а обратный рейс RB 442 в Дамаск планировался на 15:00 мск. Однако оба рейса были отменены. Последний рейс пассажирского самолета из аэропорта Дамаска был выполнен авиалайнером сирийской частной авиакомпании Cham Wings Airlines. Воздушное судно отправилось в Шарджу, ОАЭ, в 00:56 по московскому времени. Полеты гражданских воздушных судов российских авиакомпаний в воздушном пространстве Сирии запрещены с сентября 2013 года, как сообщили в Росавиации. А сегодня, 8 декабря, на фоне разгоревшегося военного конфликта, международный аэропорт Дамаска отменил любые рейсы до 18 декабря. Что сейчас происходит в Сирии — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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