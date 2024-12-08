Рейсы между РФ и Сирией отменены

Запланированные на 8 декабря рейсы авиакомпании Syrian Air между Москвой и Дамаском были отменены и исключены из онлайн-расписания аэропорта Внуково. Ранее международный сирийский столичный аэропорт распространил извещение об отмене рейсов всех типов самолетов до 18 декабря.
«Рейсы авиакомпании Syrian Air между Москвой и Дамаском, запланированные на 8 декабря, отменены», — сообщил ТАСС. Прибытие рейса Syrian Air RB 441 в Москву должно было состояться в 09:30 по московскому времени, а обратный рейс RB 442 в Дамаск планировался на 15:00 мск. Однако оба рейса были отменены.
Последний рейс пассажирского самолета из аэропорта Дамаска был выполнен авиалайнером сирийской частной авиакомпании Cham Wings Airlines. Воздушное судно отправилось в Шарджу, ОАЭ, в 00:56 по московскому времени.
Полеты гражданских воздушных судов российских авиакомпаний в воздушном пространстве Сирии запрещены с сентября 2013 года, как сообщили в Росавиации. А сегодня, 8 декабря, на фоне разгоревшегося военного конфликта, международный аэропорт Дамаска отменил любые рейсы до 18 декабря. Что сейчас происходит в Сирии — в материале URA.RU.
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