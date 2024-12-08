Следователи раскрыли подробности отравления свердловских детей в ЯНАО

СК: на Ямале отравились 39 детей из Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Несколько детей после отравления госпитализированы
Несколько детей после отравления госпитализированы Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) 7 декабря во время проведения соревнований по конькобежному спорту 39 детей из Свердловской области пожаловались на свое самочувствие. У них наблюдалась тошнота, рвота, часть школьников госпитализировали. Подробности ЧП сообщили в Следственном управлении РФ по ЯНАО.

«По версии следствия, 07 декабря 2024 года в Тарко-Сале проходили Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту, где выступали несовершеннолетние спортсмены из Свердловской области. После чего, в больницу обратилось порядка 39 детей с признаками отравления, тошноты, рвоты, некоторые ребята госпитализированы», — сообщается в telegram-канале ведомства.

По факту массового отравления детей проводится доследственная проверка. Следователи подчеркнули, что ведутся незамедлительные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия.

К инциденту ранее подключилась прокуратура Ямала. Ведомство также проводит проверку.

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В Тарко-Сале (ЯНАО) 7 декабря во время проведения соревнований по конькобежному спорту 39 детей из Свердловской области пожаловались на свое самочувствие. У них наблюдалась тошнота, рвота, часть школьников госпитализировали. Подробности ЧП сообщили в Следственном управлении РФ по ЯНАО. «По версии следствия, 07 декабря 2024 года в Тарко-Сале проходили Межрегиональные соревнования по конькобежному спорту, где выступали несовершеннолетние спортсмены из Свердловской области. После чего, в больницу обратилось порядка 39 детей с признаками отравления, тошноты, рвоты, некоторые ребята госпитализированы», — сообщается в telegram-канале ведомства. По факту массового отравления детей проводится доследственная проверка. Следователи подчеркнули, что ведутся незамедлительные мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия. К инциденту ранее подключилась прокуратура Ямала. Ведомство также проводит проверку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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