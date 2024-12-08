В ЯНАО на соревнованиях отравились дети из Свердловской области

В Пуровском районе ЯНАО произошло массовое отравление детей из Свердловской области, которые приехали на соревнования по конькобежному спорту. Прокуратура Ямала организовала по данному инциденту проверку.
«Прокуратурой округа организовано проведение проверки по факту отравления детей в Пуровском районе. Несовершеннолетние прибыли из Свердловской области для участия в соревнованиях по конькобежному спорту», — сообщается в telegram-канал прокуратуры ЯНАО.
Проверку проводит подразделение ведомства в Пуровском районе. Оно даст оценку организации питания детей. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в департамент здравоохранения ЯНАО с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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