Власти района ЯНАО прокомментировали отравление детей из Свердловской области

У свердловских спортсменов и тренеров, отравившиеся на соревнованиях в Тарко-Сале (ЯНАО) выявлена норвирусная инфекция. Власти Пуровского района сообщили URA.RU, что сейчас состояние всех пострадавших улучшилось.
«Все дети и взрослые команды из Свердловской области находятся под наблюдением врачей. Сегодня самочувствие команды улучшилось. По информации Роспотребнадзора у спортсменов выявлена норовирусная инфекция», — сообщили в мэрии журналисту URA.RU. Выявленный вирус является разновидностью острой кишечной инфекции.
По данным властей, инфекция привозная, так как в месте проведения соревнований очага заражения не обнаружено. Уточняется, что жалоб на самочувствие у команд из других регионов не было.
Массовое отравление юных спортсменов из Свердловской области произошло 7 декабря во время соревнований по конькобежному спорту. У 39 детей появилась рвота и тошнота. Часть из них госпитализировали. Следователи и прокуратура Ямала взяли происшествие на контроль и организовали проверки.
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