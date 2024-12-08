Власти района ЯНАО прокомментировали отравление детей из Свердловской области

У свердловских детей, отравившихся в ЯНАО, выявлена кишечная инфекция
© Служба новостей «URA.RU»
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У команды свердловских спортсменов выявлена норовирусная инфекция
У команды свердловских спортсменов выявлена норовирусная инфекция Фото:

У свердловских спортсменов и тренеров, отравившиеся на соревнованиях в Тарко-Сале (ЯНАО) выявлена норвирусная инфекция. Власти Пуровского района сообщили URA.RU, что сейчас состояние всех пострадавших улучшилось.

«Все дети и взрослые команды из Свердловской области находятся под наблюдением врачей. Сегодня самочувствие команды улучшилось. По информации Роспотребнадзора у спортсменов выявлена норовирусная инфекция», — сообщили в мэрии журналисту URA.RU. Выявленный вирус является разновидностью острой кишечной инфекции.

По данным властей, инфекция привозная, так как в месте проведения соревнований очага заражения не обнаружено. Уточняется, что жалоб на самочувствие у команд из других регионов не было.

Массовое отравление юных спортсменов из Свердловской области произошло 7 декабря во время соревнований по конькобежному спорту. У 39 детей появилась рвота и тошнота. Часть из них госпитализировали. Следователи и прокуратура Ямала взяли происшествие на контроль и организовали проверки.

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У свердловских спортсменов и тренеров, отравившиеся на соревнованиях в Тарко-Сале (ЯНАО) выявлена норвирусная инфекция. Власти Пуровского района сообщили URA.RU, что сейчас состояние всех пострадавших улучшилось. «Все дети и взрослые команды из Свердловской области находятся под наблюдением врачей. Сегодня самочувствие команды улучшилось. По информации Роспотребнадзора у спортсменов выявлена норовирусная инфекция», — сообщили в мэрии журналисту URA.RU. Выявленный вирус является разновидностью острой кишечной инфекции. По данным властей, инфекция привозная, так как в месте проведения соревнований очага заражения не обнаружено. Уточняется, что жалоб на самочувствие у команд из других регионов не было. Массовое отравление юных спортсменов из Свердловской области произошло 7 декабря во время соревнований по конькобежному спорту. У 39 детей появилась рвота и тошнота. Часть из них госпитализировали. Следователи и прокуратура Ямала взяли происшествие на контроль и организовали проверки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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