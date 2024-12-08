Песков упрекнул Трампа, что он значительно занизил потери ВСУ

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков дал комментарий по потерям со стороны ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заявление Трампа, что Украина потеряла около 400 тысяч военных за время СВО, — это неправильная информация. Реальные потери ВСУ гораздо больше. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Что касается приведенных цифр о потерях с обеих сторон, то очевидно, что они изложены в украинской трактовке и отражают официальную позицию Украины. Реальные цифры потерь совершенно другие. Украинские потери кратно превышают потери с российской стороны», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Песков напомнил, что отказ Украины от переговоров ведет только к одному — к полному истощению украинской армии. И усилению мобилизации. Однако это неправильный путь. Россия вновь призывает Киев отказаться от своего указа о запрете диалога с РФ, чтобы прийти к миру.

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Заявление Трампа, что Украина потеряла около 400 тысяч военных за время СВО, — это неправильная информация. Реальные потери ВСУ гораздо больше. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Что касается приведенных цифр о потерях с обеих сторон, то очевидно, что они изложены в украинской трактовке и отражают официальную позицию Украины. Реальные цифры потерь совершенно другие. Украинские потери кратно превышают потери с российской стороны», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков напомнил, что отказ Украины от переговоров ведет только к одному — к полному истощению украинской армии. И усилению мобилизации. Однако это неправильный путь. Россия вновь призывает Киев отказаться от своего указа о запрете диалога с РФ, чтобы прийти к миру.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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