Песков упрекнул Трампа, что он значительно занизил потери ВСУ

08 декабря 2024 в 16:38 Размер текста - 17 +

Песков дал комментарий по потерям со стороны ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявление Трампа, что Украина потеряла около 400 тысяч военных за время СВО, — это неправильная информация. Реальные потери ВСУ гораздо больше. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Что касается приведенных цифр о потерях с обеих сторон, то очевидно, что они изложены в украинской трактовке и отражают официальную позицию Украины. Реальные цифры потерь совершенно другие. Украинские потери кратно превышают потери с российской стороны», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков напомнил, что отказ Украины от переговоров ведет только к одному — к полному истощению украинской армии. И усилению мобилизации. Однако это неправильный путь. Россия вновь призывает Киев отказаться от своего указа о запрете диалога с РФ, чтобы прийти к миру. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заявление Трампа, что Украина потеряла около 400 тысяч военных за время СВО, — это неправильная информация. Реальные потери ВСУ гораздо больше. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Что касается приведенных цифр о потерях с обеих сторон, то очевидно, что они изложены в украинской трактовке и отражают официальную позицию Украины. Реальные цифры потерь совершенно другие. Украинские потери кратно превышают потери с российской стороны», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Песков напомнил, что отказ Украины от переговоров ведет только к одному — к полному истощению украинской армии. И усилению мобилизации. Однако это неправильный путь. Россия вновь призывает Киев отказаться от своего указа о запрете диалога с РФ, чтобы прийти к миру.