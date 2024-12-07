07 декабря 2024

Авторитета, напавшего на полицейского в Екатеринбурге, арестовали на полгода

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину арестовали на шесть месяцев с даты задержания
Мужчину арестовали на шесть месяцев с даты задержания Фото:

В Екатеринбурге суд арестовал авторитетного бизнесмена Эдгара Мкртчяна на шесть месяцев. Об этом URA.RU сообщили в Октябрьском районном суде города.

«На основании постановления об объявлении в розыск и замены меры пресечения Мкртчян помещен под стражу на шесть месяцев с даты задержания», — сообщили в пресс-службе суда. Мужчина был арестован заочно, поэтому попал сразу в СИЗО.

Источник сообщил URA.RU, что полиция при силовой поддержке спецназа задержала Мкртчяна, находившегося в федеральном розыске, 5 декабря. Его подозревают в преступлении по ч.3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц). Мужчину связывают с ОПГ «Визовские». По некоторым данным, пострадавшим по уголовному делу проходит сотрудник ГАИ, которого Эдгар якобы избил в кафе в БЦ «Высоцкий» вместе со своим товарищем в мае.

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В Екатеринбурге суд арестовал авторитетного бизнесмена Эдгара Мкртчяна на шесть месяцев. Об этом URA.RU сообщили в Октябрьском районном суде города. «На основании постановления об объявлении в розыск и замены меры пресечения Мкртчян помещен под стражу на шесть месяцев с даты задержания», — сообщили в пресс-службе суда. Мужчина был арестован заочно, поэтому попал сразу в СИЗО. Источник сообщил URA.RU, что полиция при силовой поддержке спецназа задержала Мкртчяна, находившегося в федеральном розыске, 5 декабря. Его подозревают в преступлении по ч.3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц). Мужчину связывают с ОПГ «Визовские». По некоторым данным, пострадавшим по уголовному делу проходит сотрудник ГАИ, которого Эдгар якобы избил в кафе в БЦ «Высоцкий» вместе со своим товарищем в мае.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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