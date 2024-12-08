Эксперт оценил, что будет с базами РФ в Сирии после смены власти в Дамаске

После смены власти в Дамаске возможны попытки избавиться от российского присутствия в Сирии, в том числе — убрать военные базы РФ в стране. Их нахождение в Сирии невыгодно ни Западу, ни Израилю, сообщил URA.RU эксперт Института Ближнего Востока, член Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Балмасов.
«Я не считаю, что на этом наше присутствие [в Сирии] закончилось. Но, скажем так, будут попытки действительно избавиться от нашего присутствия. Оно невыгодно ни Западу, ни Эрдогану (президенту Турции — прим. ред.), ни Израилю», — отметил Балмасов в ответ на вопрос о том, что будет с российскими базами в Сирии после смены власти в Дамаске.
По словам эксперта, на ближайшую перспективу Россия все-таки сохранит военные базы в Сирии, поскольку, несмотря на наличие радикальной оппозиции, в стране есть те, кто считает, что нужно говорить с РФ и не против получать от нее деньги. «Частично, возможно, мы можем сократить там свое присутствие. На самом деле это было бы и правильно. Нам не помешают дополнительные силы на том же курском направлении или на донецком», — подчеркнул Балмасов.
В ночь на 8 декабря после десяти дней ожесточенных боев, начавшихся в северо-западной провинции Идлиб, сирийские повстанцы взяли под свой контроль столицу страны Дамаск. В связи с этими событиями президент Сирии Башар Асад принял решение уйти в отставку и покинул страну, поручив осуществить передачу власти мирным путем. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит в Сирии.
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