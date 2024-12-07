07 декабря 2024

Женщина с ребенком провалилась под лед на озере Тургояк. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие катка Юность. Екатеринбург, каток
Инцидент произошел во время катания на коньках Фото:

Женщина и ребенок провалились под лед на курортном озере Тургояк в Челябинской области. Инцидент произошел в районе городского пляжа во время катания на коньках. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Мать и ребенок были извлечены из воды главой семейства. От медицинской помощи отказались», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Спасательная операция попала на видео. На кадрах видно, что спасать утопающих кинулся не только отец, но и многочисленные отдыхающие. Добровольцы легли на лед и удерживали друг друга за коньки.

Ранее URA.RU сообщало, что озеро Тургояк превратилось из-за отсутствия снега в очень красивый, но опасный каток. Спасатели предупреждали жителей Миасса, что ближе к центру озера лед остается тонким, однако это не останавливало любителей любители активного отдыха.

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Женщина и ребенок провалились под лед на курортном озере Тургояк в Челябинской области. Инцидент произошел в районе городского пляжа во время катания на коньках. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Мать и ребенок были извлечены из воды главой семейства. От медицинской помощи отказались», — рассказали в пресс-службе ведомства. Спасательная операция попала на видео. На кадрах видно, что спасать утопающих кинулся не только отец, но и многочисленные отдыхающие. Добровольцы легли на лед и удерживали друг друга за коньки. Ранее URA.RU сообщало, что озеро Тургояк превратилось из-за отсутствия снега в очень красивый, но опасный каток. Спасатели предупреждали жителей Миасса, что ближе к центру озера лед остается тонким, однако это не останавливало любителей любители активного отдыха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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