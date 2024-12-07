Женщина с ребенком провалилась под лед на озере Тургояк. Видео

08 декабря 2024 в 19:09 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел во время катания на коньках Фото: Размик Закарян © URA.RU Женщина и ребенок провалились под лед на курортном озере Тургояк в Челябинской области. Инцидент произошел в районе городского пляжа во время катания на коньках. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Мать и ребенок были извлечены из воды главой семейства. От медицинской помощи отказались», — рассказали в пресс-службе ведомства. Спасательная операция попала на видео. На кадрах видно, что спасать утопающих кинулся не только отец, но и многочисленные отдыхающие. Добровольцы легли на лед и удерживали друг друга за коньки. Ранее URA.RU сообщало, что озеро Тургояк превратилось из-за отсутствия снега в очень красивый, но опасный каток. Спасатели предупреждали жителей Миасса, что ближе к центру озера лед остается тонким, однако это не останавливало любителей любители активного отдыха. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Женщина и ребенок провалились под лед на курортном озере Тургояк в Челябинской области. Инцидент произошел в районе городского пляжа во время катания на коньках. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Мать и ребенок были извлечены из воды главой семейства. От медицинской помощи отказались», — рассказали в пресс-службе ведомства. Спасательная операция попала на видео. На кадрах видно, что спасать утопающих кинулся не только отец, но и многочисленные отдыхающие. Добровольцы легли на лед и удерживали друг друга за коньки. Ранее URA.RU сообщало, что озеро Тургояк превратилось из-за отсутствия снега в очень красивый, но опасный каток. Спасатели предупреждали жителей Миасса, что ближе к центру озера лед остается тонким, однако это не останавливало любителей любители активного отдыха.