Женщина и ребенок провалились под лед на курортном озере Тургояк в Челябинской области. Инцидент произошел в районе городского пляжа во время катания на коньках. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«Мать и ребенок были извлечены из воды главой семейства. От медицинской помощи отказались», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Спасательная операция попала на видео. На кадрах видно, что спасать утопающих кинулся не только отец, но и многочисленные отдыхающие. Добровольцы легли на лед и удерживали друг друга за коньки.
Ранее URA.RU сообщало, что озеро Тургояк превратилось из-за отсутствия снега в очень красивый, но опасный каток. Спасатели предупреждали жителей Миасса, что ближе к центру озера лед остается тонким, однако это не останавливало любителей любители активного отдыха.
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