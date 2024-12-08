Как Турция замешана в смене власти в Сирии

Боевики наступали на столицу Сирии Дамаск из Идлиба, который находится по сути под турецким контролем. Удары наносились с помощью беспилотников из турецких деталей, что стало успехом для президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана. Об этом URA.RU сообщил эксперт Института Ближнего Востока, член Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Балмасов.
«[Боевики наступали] из Идлиба, который, в общем-то, находился под турецким зонтиком. Били они чем? Били беспилотниками... из турецких деталей... Снабжение турецкое, скажем так, финансирование по части специальных служб. Это успех Эрдогана, блестящий успех. Но это не конец игры», — рассказал Балмасов.
Ранее эксперт оценил, что будет с базами РФ в Сирии после смены власти в Дамаске. По словам Сергея Балмасова, после смены власти в Дамаске возможны попытки избавиться от российского присутствия в Сирии, в том числе — убрать военные базы РФ в стране.
В ночь на 8 декабря после десяти дней интенсивных боевых действий в провинции Идлиб на северо-западе Сирии, сирийские повстанцы захватили столицу страны Дамаск. В результате этих событий президент Сирии Башар Асад объявил о своей отставке и покинул страну. Он поручил организовать передачу власти посредством мирного процесса. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит в Сирии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.