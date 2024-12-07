07 декабря 2024
06 декабря 2024

Губерниев поблагодарил ХМАО за организацию соревнований по биатлону. Видео

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Губерниев считает Югру единственным местом, способным принят соревнования всероссийского уровня
Губерниев считает Югру единственным местом, способным принят соревнования всероссийского уровня Фото:

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отметил качество трасс и организацию второго этапа Всероссийских соревнований по биатлону. В эти дни они проходили в Ханты-Мансийске.

«Югра — молодцы, идеальные трассы, морозец, который не критичен. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто работал, обеспечивая прекрасный организационный уровень состязаний», — передают заявление комментатора власти округа в соцсети. Губерниев добавил, что стадион в столице Югры, пожалуй, единственный в стране, который сейчас может принять соревнования такого уровня.

Трехкратная олимпийская чемпионка и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ранее заявила, что в перспективе национальная команда может отказаться от проведения сборов в Ханты-Мансийске. Причиной этому она назвала отношение организаторов. Они отказываются нарезать лыжную трассу для классического хода из-за опасения, что снега не хватит для дальнейших важных соревнований по биатлону.

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отметил качество трасс и организацию второго этапа Всероссийских соревнований по биатлону. В эти дни они проходили в Ханты-Мансийске. «Югра — молодцы, идеальные трассы, морозец, который не критичен. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто работал, обеспечивая прекрасный организационный уровень состязаний», — передают заявление комментатора власти округа в соцсети. Губерниев добавил, что стадион в столице Югры, пожалуй, единственный в стране, который сейчас может принять соревнования такого уровня. Трехкратная олимпийская чемпионка и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ранее заявила, что в перспективе национальная команда может отказаться от проведения сборов в Ханты-Мансийске. Причиной этому она назвала отношение организаторов. Они отказываются нарезать лыжную трассу для классического хода из-за опасения, что снега не хватит для дальнейших важных соревнований по биатлону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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