Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отметил качество трасс и организацию второго этапа Всероссийских соревнований по биатлону. В эти дни они проходили в Ханты-Мансийске.
«Югра — молодцы, идеальные трассы, морозец, который не критичен. Хочу сказать огромное спасибо всем, кто работал, обеспечивая прекрасный организационный уровень состязаний», — передают заявление комментатора власти округа в соцсети. Губерниев добавил, что стадион в столице Югры, пожалуй, единственный в стране, который сейчас может принять соревнования такого уровня.
Трехкратная олимпийская чемпионка и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ранее заявила, что в перспективе национальная команда может отказаться от проведения сборов в Ханты-Мансийске. Причиной этому она назвала отношение организаторов. Они отказываются нарезать лыжную трассу для классического хода из-за опасения, что снега не хватит для дальнейших важных соревнований по биатлону.
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