«Будет драка»: эксперт раскрыл, что Россия, Турция и Запад сделают с Сирией

В связи с обострением в Сирии конфликта правительственных войск и боевиков и захватом оппозиционерами Дамаска сейчас стоит ожидать «драку» Запада, Турции и России, сообщил URA.RU эксперт Института Ближнего Востока, член Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Балмасов. По его словам, РФ может повлиять на ситуацию тем, что обрубит поток туристов в Турцию и начнет говорить с турецкими властями.
«У нас есть рычаги, есть туристы. Это же не сложно сделать и обломить ему (президенту Турции Реджепу Тайип Эрдогану — прим. ред.) весь туристический сезон... Сейчас будет драка. Здесь возможно нам можно славировать. Полезут обязательно саудиты с эмиратцами... Им невыгодно, чтобы Эрдоган превращался в султана и усиливался за счет дополнительной территории... Драка будет с саудитами. С Западом. Но с Западом может быть меньше», — поделился Балмасов.
Израиль уже вклинился на часть территории Сирии. А турецкий глава взял «разрушенную страну», в которую ему придется много вкладывать. Эксперт подчеркнул, что сейчас турецкая экономика находится не в лучшем состоянии, поэтому у Эрдогана будут серьезные проблемы в связи с тем, что всех людей на захваченной территории нужно «кормить» и «снабжать».
«Революционер Владимир Ленин, когда другие его сподвижники уже праздновали победу, сказал, что надо разруху преодолеть. Когда преодолеем, тогда мы победим, а пока что у нас только половина победы», — привел Балмасов исторический пример.
По словам Балмасова, России сейчас необходимо грамотно воспользоваться усугубляющимися отношениями Турции и Запада в своих интересах и начать более плотно общаться с Турцией. Эксперт отметил, что Эрдоган для РФ далеко не друг, именно поэтому его конфликты с другими странами нужно использовать в сугубо российских интересах.
Ранее эксперт Института Ближнего Востока, член РСМД Сергей Балмасов рассказал, как Турция замешана в смене власти в Сирии. Он отметил, что применение боевиками беспилотников из турецких деталей стало блестящим успехом для турецкого главы Реджепа Эрдогана.
В ночь на 8 декабря после продолжавшихся десять дней ожесточенных столкновений в провинции Идлиб, которая расположена на северо-западе Сирии, сирийские повстанцы взяли под свой контроль столицу страны Дамаск. Президент Сирии Башар Асад объявил о своем уходе в отставку и покинул территорию государства. Он дал указания по организации передачи власти мирным путем. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит в Сирии.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.