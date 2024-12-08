Израиль ударил по зданию в Дамаске, где разрабатывались ракеты

Израиль нанес несколько ударов по объектам инфраструктуры в Дамаске. Предположительно, уничтоженный исследовательский центр использовался Ираном для разработки управляемых ракет дальнего радиуса действия.
«Армия Израиля нанесла авиаудары по исследовательскому центру в сирийском Дамаске, в котором, предположительно, велась разработка ракет иранскими учеными», — заявили в Reuters со ссылкой на источники в региональных службах безопасности. Израиль также нанес три авиаудара по крупному комплексу безопасности в квартале Кфар-Суса в столице Сирии.
Ранее стало известно, что на фоне разгоревшегося конфликта израильская армия продвинулась на территорию Сирии, чтобы занять позиции в демилитаризованной буферной зоне. По заявлениям Армии обороны Израиля, такой маневр имеет важное значение для обороны еврейского государства. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о том, что происходит в Сирии
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