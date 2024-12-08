Израиль занял буферную зону на границе с Сирией после падения режима Асада

08 декабря 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Израиль занял позиции на границе с Сирией Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков Израильская армия продвинулась на территорию Сирии, чтобы занять позиции в демилитаризованной буферной зоне вдоль границы. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля. «Армия обороны Израиля нанесла удар по сирийскому заводу по производству химического оружия, разместила танки в буферной зоне», — сообщает газета The Jerusalim Post со ссылкой на Армию обороны Израиля. По словам источника, такой маневр имеет важное значение для обороны еврейского государства. Новость по теме Как выглядит столица Сирии в разгар военного переворота и смены власти. Фоторепортаж Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что соглашение о разграничении сил с Сирией от 1974 года перестало действовать из-за вывода сирийских войск. Поэтому ЦАХАЛ заняла позиции в районе Голанских высот. «Мы протягиваем руку нашим соседям-друзьям в Сирии, а также курдам, христианам и мусульманам, которые хотят жить в мире с Израилем», — добавил Нетаньяху. В ходе разгоревшегося конфликта в Сирии 8 декабря повстанцы взяли под контроль Дамаск. Президент страны Башар Асад вынужден был оставить столицу. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о ситуации в Сирии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Израильская армия продвинулась на территорию Сирии, чтобы занять позиции в демилитаризованной буферной зоне вдоль границы. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля. «Армия обороны Израиля нанесла удар по сирийскому заводу по производству химического оружия, разместила танки в буферной зоне», — сообщает газета The Jerusalim Post со ссылкой на Армию обороны Израиля. По словам источника, такой маневр имеет важное значение для обороны еврейского государства. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что соглашение о разграничении сил с Сирией от 1974 года перестало действовать из-за вывода сирийских войск. Поэтому ЦАХАЛ заняла позиции в районе Голанских высот. «Мы протягиваем руку нашим соседям-друзьям в Сирии, а также курдам, христианам и мусульманам, которые хотят жить в мире с Израилем», — добавил Нетаньяху. В ходе разгоревшегося конфликта в Сирии 8 декабря повстанцы взяли под контроль Дамаск. Президент страны Башар Асад вынужден был оставить столицу. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о ситуации в Сирии.