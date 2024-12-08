Израиль занял буферную зону на границе с Сирией после падения режима Асада

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, военные, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция, ливан
Израиль занял позиции на границе с Сирией Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Израильская армия продвинулась на территорию Сирии, чтобы занять позиции в демилитаризованной буферной зоне вдоль границы. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля.

«Армия обороны Израиля нанесла удар по сирийскому заводу по производству химического оружия, разместила танки в буферной зоне», — сообщает газета The Jerusalim Post со ссылкой на Армию обороны Израиля. По словам источника, такой маневр имеет важное значение для обороны еврейского государства.

Новость по теме
Как выглядит столица Сирии в разгар военного переворота и смены власти. Фоторепортаж

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что соглашение о разграничении сил с Сирией от 1974 года перестало действовать из-за вывода сирийских войск. Поэтому ЦАХАЛ заняла позиции в районе Голанских высот. «Мы протягиваем руку нашим соседям-друзьям в Сирии, а также курдам, христианам и мусульманам, которые хотят жить в мире с Израилем», — добавил Нетаньяху.

В ходе разгоревшегося конфликта в Сирии 8 декабря повстанцы взяли под контроль Дамаск. Президент страны Башар Асад вынужден был оставить столицу. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о ситуации в Сирии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Израильская армия продвинулась на территорию Сирии, чтобы занять позиции в демилитаризованной буферной зоне вдоль границы. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля. «Армия обороны Израиля нанесла удар по сирийскому заводу по производству химического оружия, разместила танки в буферной зоне», — сообщает газета The Jerusalim Post со ссылкой на Армию обороны Израиля. По словам источника, такой маневр имеет важное значение для обороны еврейского государства. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что соглашение о разграничении сил с Сирией от 1974 года перестало действовать из-за вывода сирийских войск. Поэтому ЦАХАЛ заняла позиции в районе Голанских высот. «Мы протягиваем руку нашим соседям-друзьям в Сирии, а также курдам, христианам и мусульманам, которые хотят жить в мире с Израилем», — добавил Нетаньяху. В ходе разгоревшегося конфликта в Сирии 8 декабря повстанцы взяли под контроль Дамаск. Президент страны Башар Асад вынужден был оставить столицу. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о ситуации в Сирии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...