В Москве над зданием посольства Сирии сняли флаг

08 декабря 2024 в 22:14 Размер текста - 17 +

В московском посольстве сняли государственный флаг Сирии Фото: Алексей Андронов © URA.RU новость из сюжета В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков В московском посольстве Сирии сняли государственный флаг. Это произошло на фоне обострения ситуации в этой ближневосточной стране и захвата Дамаска оппозицией. «Над зданием посольства Сирии в Москве снят флаг», — передает корреспондент ТАСС. Это произошло после свержения режима сирийского лидера Башара Асада. 8 декабря стало известно о том, что сирийскими повстанцами были захвачены города Дамаск и Джабле. В ответ на это оппозиционная «Сирийская национальная армии» при поддержке Турции начала вторжение на севере страны. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит в Сирии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В московском посольстве Сирии сняли государственный флаг. Это произошло на фоне обострения ситуации в этой ближневосточной стране и захвата Дамаска оппозицией. «Над зданием посольства Сирии в Москве снят флаг», — передает корреспондент ТАСС. Это произошло после свержения режима сирийского лидера Башара Асада. 8 декабря стало известно о том, что сирийскими повстанцами были захвачены города Дамаск и Джабле. В ответ на это оппозиционная «Сирийская национальная армии» при поддержке Турции начала вторжение на севере страны. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит в Сирии.