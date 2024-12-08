В Москве над зданием посольства Сирии сняли флаг

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Подписание соглашения о сотрудничестве между правительством ХМАО и сирийской провинции Хомс. Ханты-Мансийск, флажки, флаг сирии, флаг россии
В московском посольстве сняли государственный флаг Сирии Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

В московском посольстве Сирии сняли государственный флаг. Это произошло на фоне обострения ситуации в этой ближневосточной стране и захвата Дамаска оппозицией.

«Над зданием посольства Сирии в Москве снят флаг», — передает корреспондент ТАСС. Это произошло после свержения режима сирийского лидера Башара Асада.

8 декабря стало известно о том, что сирийскими повстанцами были захвачены города Дамаск и Джабле. В ответ на это оппозиционная «Сирийская национальная армии» при поддержке Турции начала вторжение на севере страны. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит в Сирии.

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В московском посольстве Сирии сняли государственный флаг. Это произошло на фоне обострения ситуации в этой ближневосточной стране и захвата Дамаска оппозицией. «Над зданием посольства Сирии в Москве снят флаг», — передает корреспондент ТАСС. Это произошло после свержения режима сирийского лидера Башара Асада. 8 декабря стало известно о том, что сирийскими повстанцами были захвачены города Дамаск и Джабле. В ответ на это оппозиционная «Сирийская национальная армии» при поддержке Турции начала вторжение на севере страны. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит в Сирии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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