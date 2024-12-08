В Москве над зданием посольства Сирии сняли флаг

В московском посольстве Сирии сняли государственный флаг. Это произошло на фоне обострения ситуации в этой ближневосточной стране и захвата Дамаска оппозицией.
«Над зданием посольства Сирии в Москве снят флаг», — передает корреспондент ТАСС. Это произошло после свержения режима сирийского лидера Башара Асада.
8 декабря стало известно о том, что сирийскими повстанцами были захвачены города Дамаск и Джабле. В ответ на это оппозиционная «Сирийская национальная армии» при поддержке Турции начала вторжение на севере страны. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит в Сирии.
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