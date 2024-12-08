Сирийские боевики захватили город рядом с базой РФ

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Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия., истребитель, Сирия, хмеймим
Повстанцы в Сирии захватили город рядом с базой России Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Сирийская вооруженная оппозиция взяла под свой контроль город Джабле. Он расположен вблизи российской базы Хмеймим в Латакии.

«Сирийская вооруженная оппозиция контролирует город Джабле возле российской базы Хмеймим в Латакии», — сообщил telegram-канал Al Jazeera. Ранее в МИД РФ заявляли, что российские военные базы в регионе находятся в режиме повышенной боевой готовности.

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8 декабря под свой контроль сирийская оппозиция смогла взять столицу Дамаск, а также войти в город Тартус. В это время правительственная армия при поддержке Турции начала вторжение на севере страны. Президент Сирии Башар Асад улетел в неизвестном направлении. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит в Сирии.

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Сирийская вооруженная оппозиция взяла под свой контроль город Джабле. Он расположен вблизи российской базы Хмеймим в Латакии. «Сирийская вооруженная оппозиция контролирует город Джабле возле российской базы Хмеймим в Латакии», — сообщил telegram-канал Al Jazeera. Ранее в МИД РФ заявляли, что российские военные базы в регионе находятся в режиме повышенной боевой готовности. 8 декабря под свой контроль сирийская оппозиция смогла взять столицу Дамаск, а также войти в город Тартус. В это время правительственная армия при поддержке Турции начала вторжение на севере страны. Президент Сирии Башар Асад улетел в неизвестном направлении. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит в Сирии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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