Сирийские боевики захватили город рядом с базой РФ

08 декабря 2024 в 21:14 Размер текста - 17 +

Сирийская вооруженная оппозиция взяла под свой контроль город Джабле. Он расположен вблизи российской базы Хмеймим в Латакии. «Сирийская вооруженная оппозиция контролирует город Джабле возле российской базы Хмеймим в Латакии», — сообщил telegram-канал Al Jazeera. Ранее в МИД РФ заявляли, что российские военные базы в регионе находятся в режиме повышенной боевой готовности. 8 декабря под свой контроль сирийская оппозиция смогла взять столицу Дамаск, а также войти в город Тартус. В это время правительственная армия при поддержке Турции начала вторжение на севере страны. Президент Сирии Башар Асад улетел в неизвестном направлении. URA.RU ведет онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит в Сирии.