08 декабря 2024
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Губерниев перечислил достоинства жизни в ХМАО

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Дмитрий Губерниев назвал развитую соцсферу и особый характер жителей в числе преимущств жизни на Севере
Дмитрий Губерниев назвал развитую соцсферу и особый характер жителей в числе преимущств жизни на Севере Фото:

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев во время своего творческого вечера в Ханты-Мансийске решил рассказать о плюсах жизни на Севере. В числе прочего он назвал развитую соцсферу и особый характер жителей округа, записью высказывания Губерниева поделился читатель URA.RU. 

«Здесь люди особенные, классная социалка, удобно жить семьями. В шаговой доступности любые объекты, спортивные площадки и так далее», — высказался Дмитрий Губерниев.

На творческом вечере он пел, читал стихи и рассказывал истории. Среди посетителей были губернатор ХМАО Руслан Кухарук и его заместители: Павел Тараканов и Елена Майер.

Ранее URA.RU cообщало, что Губерниев поблагодарил ХМАО за организацию соревнований по биатлону. Он отметил качество трасс и организацию второго этапа Всероссийских соревнований по биатлону.

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев во время своего творческого вечера в Ханты-Мансийске решил рассказать о плюсах жизни на Севере. В числе прочего он назвал развитую соцсферу и особый характер жителей округа, записью высказывания Губерниева поделился читатель URA.RU.  «Здесь люди особенные, классная социалка, удобно жить семьями. В шаговой доступности любые объекты, спортивные площадки и так далее», — высказался Дмитрий Губерниев. На творческом вечере он пел, читал стихи и рассказывал истории. Среди посетителей были губернатор ХМАО Руслан Кухарук и его заместители: Павел Тараканов и Елена Майер. Ранее URA.RU cообщало, что Губерниев поблагодарил ХМАО за организацию соревнований по биатлону. Он отметил качество трасс и организацию второго этапа Всероссийских соревнований по биатлону.
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