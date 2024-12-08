Губерниев перечислил достоинства жизни в ХМАО

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев во время своего творческого вечера в Ханты-Мансийске решил рассказать о плюсах жизни на Севере. В числе прочего он назвал развитую соцсферу и особый характер жителей округа, записью высказывания Губерниева поделился читатель URA.RU.
«Здесь люди особенные, классная социалка, удобно жить семьями. В шаговой доступности любые объекты, спортивные площадки и так далее», — высказался Дмитрий Губерниев.
На творческом вечере он пел, читал стихи и рассказывал истории. Среди посетителей были губернатор ХМАО Руслан Кухарук и его заместители: Павел Тараканов и Елена Майер.
Ранее URA.RU cообщало, что Губерниев поблагодарил ХМАО за организацию соревнований по биатлону. Он отметил качество трасс и организацию второго этапа Всероссийских соревнований по биатлону.
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