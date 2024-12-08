Трамп заявил, что положит конец конфликту на Украине, «если сможет»

Избранный президент США Дональд Трамп намерен работать над завершением конфликта на Украине, но предупредил, что после его инаугурации финансовая поддержка Киева со стороны Вашингтона может уменьшиться. Об этом он заявил в интервью для программы Meet the Press, сообщает NBC News.
«Я активно работаю над завершением украинского конфликта — и закончу его, если смогу,» — отметил Трамп. Он также добавил, что Украина «возможно» должна рассчитывать на то, что не будет получать столько же военной помощи от США, как ранее.
Кроме того, Дональд Трамп выразил свои ожидания относительно финансовых обязательств других стран-членов НАТО. Он подчеркнул, что сохранение роли Соединенных Штатов в альянсе возможно только в случае, если другие страны будут выполнять свои финансовые обязательства. Такая позиция может повлиять на дальнейшую политику США в рамках международных военных и политических альянсов.
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