08 декабря 2024

ТАСС: в Питере на здании консульства Сирии вывешен самодельный флаг оппозиции

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Петербургский международный экономический форум ПМЭФ 2016. Третий день. Санкт-Петербург, флаг сирии, сирийский
Самодельный флаг сирийской оппозиции вывешен на здании на проспекте Стачек в Питере Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

На здании почетного консульства Сирийской Арабской Республики в Санкт-Петербурге был замечен флаг сирийской оппозиции, подтвердил корреспондент ТАСС. Флаг, используемый сирийской оппозицией, является символом с 2011 года и отличается от официального государственного флага Сирии.

«Самодельный флаг сирийской оппозиции вывешен на здании на проспекте Стачек. Где расположено почетное консульство Сирийской Арабской Республики в Санкт-Петербурге», — пишет ТАСС, ссылаясь на своего корреспондента.

Флаг сирийской оппозиции имеет три горизонтальные полосы: зеленую, белую и черную, и три красные пятиконечные звезды на белой полосе. Этот флаг использовался Сирийской Республикой в период с 1932 по 1958 год и САР с 1961 по 1963 год. В отличие от него, официальный государственный флаг Сирии содержит две звезды и верхнюю красную полосу.

На момент публикации новости не удалось получить комментарий от почетного консула Сирии в Петербурге относительно данного инцидента. Подробности и причины появления флага оппозиции на здании остаются неизвестными.

В здании посольства Сирии в Москве был демонтирован национальный флаг. Данное действие состоялось в контексте нарастающего напряжения в Сирии и установления контроля над Дамаском со стороны оппозиционных сил.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На здании почетного консульства Сирийской Арабской Республики в Санкт-Петербурге был замечен флаг сирийской оппозиции, подтвердил корреспондент ТАСС. Флаг, используемый сирийской оппозицией, является символом с 2011 года и отличается от официального государственного флага Сирии. «Самодельный флаг сирийской оппозиции вывешен на здании на проспекте Стачек. Где расположено почетное консульство Сирийской Арабской Республики в Санкт-Петербурге», — пишет ТАСС, ссылаясь на своего корреспондента. Флаг сирийской оппозиции имеет три горизонтальные полосы: зеленую, белую и черную, и три красные пятиконечные звезды на белой полосе. Этот флаг использовался Сирийской Республикой в период с 1932 по 1958 год и САР с 1961 по 1963 год. В отличие от него, официальный государственный флаг Сирии содержит две звезды и верхнюю красную полосу. На момент публикации новости не удалось получить комментарий от почетного консула Сирии в Петербурге относительно данного инцидента. Подробности и причины появления флага оппозиции на здании остаются неизвестными. В здании посольства Сирии в Москве был демонтирован национальный флаг. Данное действие состоялось в контексте нарастающего напряжения в Сирии и установления контроля над Дамаском со стороны оппозиционных сил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...