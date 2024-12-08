ТАСС: в Питере на здании консульства Сирии вывешен самодельный флаг оппозиции

09 декабря 2024 в 00:41 Размер текста - 17 +

Самодельный флаг сирийской оппозиции вывешен на здании на проспекте Стачек в Питере Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков На здании почетного консульства Сирийской Арабской Республики в Санкт-Петербурге был замечен флаг сирийской оппозиции, подтвердил корреспондент ТАСС. Флаг, используемый сирийской оппозицией, является символом с 2011 года и отличается от официального государственного флага Сирии. «Самодельный флаг сирийской оппозиции вывешен на здании на проспекте Стачек. Где расположено почетное консульство Сирийской Арабской Республики в Санкт-Петербурге», — пишет ТАСС, ссылаясь на своего корреспондента. Флаг сирийской оппозиции имеет три горизонтальные полосы: зеленую, белую и черную, и три красные пятиконечные звезды на белой полосе. Этот флаг использовался Сирийской Республикой в период с 1932 по 1958 год и САР с 1961 по 1963 год. В отличие от него, официальный государственный флаг Сирии содержит две звезды и верхнюю красную полосу. На момент публикации новости не удалось получить комментарий от почетного консула Сирии в Петербурге относительно данного инцидента. Подробности и причины появления флага оппозиции на здании остаются неизвестными. В здании посольства Сирии в Москве был демонтирован национальный флаг. Данное действие состоялось в контексте нарастающего напряжения в Сирии и установления контроля над Дамаском со стороны оппозиционных сил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На здании почетного консульства Сирийской Арабской Республики в Санкт-Петербурге был замечен флаг сирийской оппозиции, подтвердил корреспондент ТАСС. Флаг, используемый сирийской оппозицией, является символом с 2011 года и отличается от официального государственного флага Сирии. «Самодельный флаг сирийской оппозиции вывешен на здании на проспекте Стачек. Где расположено почетное консульство Сирийской Арабской Республики в Санкт-Петербурге», — пишет ТАСС, ссылаясь на своего корреспондента. Флаг сирийской оппозиции имеет три горизонтальные полосы: зеленую, белую и черную, и три красные пятиконечные звезды на белой полосе. Этот флаг использовался Сирийской Республикой в период с 1932 по 1958 год и САР с 1961 по 1963 год. В отличие от него, официальный государственный флаг Сирии содержит две звезды и верхнюю красную полосу. На момент публикации новости не удалось получить комментарий от почетного консула Сирии в Петербурге относительно данного инцидента. Подробности и причины появления флага оппозиции на здании остаются неизвестными. В здании посольства Сирии в Москве был демонтирован национальный флаг. Данное действие состоялось в контексте нарастающего напряжения в Сирии и установления контроля над Дамаском со стороны оппозиционных сил.