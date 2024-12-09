Звездный боец смешанных единоборств Анатолий Токов (Тюмень) прилетел в Екатеринбург на турнир RCC 21, где спустя шесть лет случится его реванш с Александром Шлеменко по прозвищу «Шторм» (Омск). Об этом сообщили в пресс-службе промоушена RCC.
«Российский средневес Анатолий Токов из команды Федора Емельяненко прилетел в столицу Урала из Дагестана. Дорога с пересадками и трансферами заняла почти 14 часов. В следующую субботу, 14 декабря, на RCC 21 Токова ждет реванш против звездного бойца Александра Шлеменко — это будет главный бой турнира и самый ожидаемый реванш года в российских единоборствах», — говорится в сообщении.
В Екатеринбург вместе с Анатолием прибыла его команда, включая младшего брата Владимира Токова, который будет участвовать в турнире против бразильца Милсона Кастро. На RCC 21 также приедет мать братьев Токовых. Это будет второй раз, когда она присутствует на боях своих сыновей.
Со-главным боем турнира RCC 21 станет другой реванш между «Уральским Халком» Иваном Штырковым (Екатеринбург) и «Швейцарским Самураем» Ясубеем Эномото (Швейцария). Соревнования пройдут на арене КРК «Уралец».
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