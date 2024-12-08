08 декабря 2024

На Свердловскую область обрушится снег

Синоптик Пулин: в Свердловской области выпадет большой слой снега
© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный покров прибавит в высоте до 5-10 сантиметров
Снежный покров прибавит в высоте до 5-10 сантиметров Фото:

В Свердловской области на неделе с 9 по 15 декабря будут идти снегопады. Осадки ожидаются почти каждый день. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Влияние циклона (циклонов) сохранится большую часть недели. При этом осадки вероятны практически ежедневно, особенно по западу, юго-западу и юго-востоку области. Ожидается, что за неделю снежный покров прибавит в высоте до 5-10 сантиметров», — сообщил синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Ранее URA.RU писало об очередной оттепели и том, когда на Средний Урал вновь придут сильные морозы. В регионе 9 декабря прогнозируется от -13 до -18 градусов ночью и от -6 до -11 градусов днем.

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В Свердловской области на неделе с 9 по 15 декабря будут идти снегопады. Осадки ожидаются почти каждый день. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «Влияние циклона (циклонов) сохранится большую часть недели. При этом осадки вероятны практически ежедневно, особенно по западу, юго-западу и юго-востоку области. Ожидается, что за неделю снежный покров прибавит в высоте до 5-10 сантиметров», — сообщил синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Ранее URA.RU писало об очередной оттепели и том, когда на Средний Урал вновь придут сильные морозы. В регионе 9 декабря прогнозируется от -13 до -18 градусов ночью и от -6 до -11 градусов днем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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