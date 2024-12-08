На Свердловскую область обрушится снег

В Свердловской области на неделе с 9 по 15 декабря будут идти снегопады. Осадки ожидаются почти каждый день. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Влияние циклона (циклонов) сохранится большую часть недели. При этом осадки вероятны практически ежедневно, особенно по западу, юго-западу и юго-востоку области. Ожидается, что за неделю снежный покров прибавит в высоте до 5-10 сантиметров», — сообщил синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Ранее URA.RU писало об очередной оттепели и том, когда на Средний Урал вновь придут сильные морозы. В регионе 9 декабря прогнозируется от -13 до -18 градусов ночью и от -6 до -11 градусов днем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!