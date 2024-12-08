МЧС спасло 120 человек из горящей шахты в Кузбассе

09 декабря 2024 в 04:15 Размер текста - 17 +

Двоих человек передали врачам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кузбассе на шахте «Алардинская» эвакуировали 120 горняков из-за пожара. Об этом сообщили спасатели. Два человека госпитализированы. «Сотрудники МЧС России вывели на поверхность 120 человек, двоих передали врачам», — говорится в сообщении. По данным ведомства, в Кемеровской области на угольном предприятии начался пожар. Ранее в шахте «Таштагольская», расположенной в Кузбассе, в ходе проведения спасательных работ было обнаружено тело горняка, который ранее считался пропавшим без вести. По информации, предоставленной следственным управлением СК по данному региону, горняк был найден под обломками породы. В настоящее время проводятся работы по поднятию тела на поверхность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кузбассе на шахте «Алардинская» эвакуировали 120 горняков из-за пожара. Об этом сообщили спасатели. Два человека госпитализированы. «Сотрудники МЧС России вывели на поверхность 120 человек, двоих передали врачам», — говорится в сообщении. По данным ведомства, в Кемеровской области на угольном предприятии начался пожар. Ранее в шахте «Таштагольская», расположенной в Кузбассе, в ходе проведения спасательных работ было обнаружено тело горняка, который ранее считался пропавшим без вести. По информации, предоставленной следственным управлением СК по данному региону, горняк был найден под обломками породы. В настоящее время проводятся работы по поднятию тела на поверхность.