08 декабря 2024

МЧС спасло 120 человек из горящей шахты в Кузбассе

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Город. Курган, машина скорой медицинской помощи, скорая помощь
Двоих человек передали врачам Фото:

В Кузбассе на шахте «Алардинская» эвакуировали 120 горняков из-за пожара. Об этом сообщили спасатели. Два человека госпитализированы.

«Сотрудники МЧС России вывели на поверхность 120 человек, двоих передали врачам», — говорится в сообщении. По данным ведомства, в Кемеровской области на угольном предприятии начался пожар.

Ранее в шахте «Таштагольская», расположенной в Кузбассе, в ходе проведения спасательных работ было обнаружено тело горняка, который ранее считался пропавшим без вести. По информации, предоставленной следственным управлением СК по данному региону, горняк был найден под обломками породы. В настоящее время проводятся работы по поднятию тела на поверхность.

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В Кузбассе на шахте «Алардинская» эвакуировали 120 горняков из-за пожара. Об этом сообщили спасатели. Два человека госпитализированы. «Сотрудники МЧС России вывели на поверхность 120 человек, двоих передали врачам», — говорится в сообщении. По данным ведомства, в Кемеровской области на угольном предприятии начался пожар. Ранее в шахте «Таштагольская», расположенной в Кузбассе, в ходе проведения спасательных работ было обнаружено тело горняка, который ранее считался пропавшим без вести. По информации, предоставленной следственным управлением СК по данному региону, горняк был найден под обломками породы. В настоящее время проводятся работы по поднятию тела на поверхность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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