08 декабря 2024

Блинкен пригрозил помогавшим Асаду

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Энтони Блинкен, stock
Блинкен заявил о готовности защитить народ Сирии Фото:
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Соединенные Штаты Америки заявили о своей поддержке международным усилиям, направленным на привлечение к ответственности тех, кто помогал сирийскому лидеру Башару Асаду, после его ухода с поста. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен.

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«Мы будем поддерживать международные усилия по привлечению режима Асада и тех, кто его поддерживал, к ответственности за зверства и злоупотребления, совершенные против сирийского народа, включая использование химического оружия и несправедливое задержание гражданских лиц», — говорится в распространенном заявлении Блинкена.

Ранее президент США Джо Байден выразил мнение о необходимости привлечения к ответственности бывшего президента Сирии Башара Асада, передает RT. Сам Асад сейчас находится в Москве. Россия предоставила ему и его семье политическое убежище, пишет телеканал 360. О том, что Асад покинул Сирию стало известно в ночь с 7 на 8 декабря. Позже западные СМИ распространили слухи о якобы его гибели. В МИД РФ потребовали опровергнуть информацию об этом.

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Соединенные Штаты Америки заявили о своей поддержке международным усилиям, направленным на привлечение к ответственности тех, кто помогал сирийскому лидеру Башару Асаду, после его ухода с поста. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. «Мы будем поддерживать международные усилия по привлечению режима Асада и тех, кто его поддерживал, к ответственности за зверства и злоупотребления, совершенные против сирийского народа, включая использование химического оружия и несправедливое задержание гражданских лиц», — говорится в распространенном заявлении Блинкена. Ранее президент США Джо Байден выразил мнение о необходимости привлечения к ответственности бывшего президента Сирии Башара Асада, передает RT. Сам Асад сейчас находится в Москве. Россия предоставила ему и его семье политическое убежище, пишет телеканал 360. О том, что Асад покинул Сирию стало известно в ночь с 7 на 8 декабря. Позже западные СМИ распространили слухи о якобы его гибели. В МИД РФ потребовали опровергнуть информацию об этом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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