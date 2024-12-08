Блинкен пригрозил помогавшим Асаду

09 декабря 2024 в 05:03 Размер текста - 17 +

Соединенные Штаты Америки заявили о своей поддержке международным усилиям, направленным на привлечение к ответственности тех, кто помогал сирийскому лидеру Башару Асаду, после его ухода с поста. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. «Мы будем поддерживать международные усилия по привлечению режима Асада и тех, кто его поддерживал, к ответственности за зверства и злоупотребления, совершенные против сирийского народа, включая использование химического оружия и несправедливое задержание гражданских лиц», — говорится в распространенном заявлении Блинкена. Ранее президент США Джо Байден выразил мнение о необходимости привлечения к ответственности бывшего президента Сирии Башара Асада, передает RT. Сам Асад сейчас находится в Москве. Россия предоставила ему и его семье политическое убежище, пишет телеканал 360. О том, что Асад покинул Сирию стало известно в ночь с 7 на 8 декабря. Позже западные СМИ распространили слухи о якобы его гибели. В МИД РФ потребовали опровергнуть информацию об этом.