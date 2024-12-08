Захарова призвала опровергнуть фейк о гибели Асада

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заинтересовалась намерениями агентства Reuters опровергнуть ранее опубликованную информацию о предполагаемой смерти президента Сирии Башара Асада. Захарова осудила публикацию, назвав ее примером распространения фейковых новостей.
«Интересно, сообщившее о „хайли-лайкли“ кончине Асада агентство Reuters, само себя опровергнет? А ведь это и есть распространение фейков, с которыми Запад так рьяно как бы борется», — написала Захарова в своем telegram-канале.
Ранее агентство Reuters написало, что Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе. Приблизительно в то же время, когда появились сообщения о захвате Дамаска повстанцами, в воздух поднялся самолет авиакомпании Syrian Air, после чего пропал с радаров. Асаду все же удалось покинуть страну, пишет RT. Он прибыл в Москву.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заинтересовалась намерениями агентства Reuters опровергнуть ранее опубликованную информацию о предполагаемой смерти президента Сирии Башара Асада. Захарова осудила публикацию, назвав ее примером распространения фейковых новостей. «Интересно, сообщившее о „хайли-лайкли“ кончине Асада агентство Reuters, само себя опровергнет? А ведь это и есть распространение фейков, с которыми Запад так рьяно как бы борется», — написала Захарова в своем telegram-канале. Ранее агентство Reuters написало, что Башар Асад мог погибнуть в авиакатастрофе. Приблизительно в то же время, когда появились сообщения о захвате Дамаска повстанцами, в воздух поднялся самолет авиакомпании Syrian Air, после чего пропал с радаров. Асаду все же удалось покинуть страну, пишет RT. Он прибыл в Москву.