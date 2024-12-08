«Воскресший из мертвых» Асад прилетел в Москву: реакция мировых лидеров и угроза от США

Асад, которого считали погибшим, прибыл в Москву вместе с семьей

09 декабря 2024 в 03:13 Размер текста - 17 +

Экс-президент Сирии Башар Асад, которого считали погибшим, получил убежище в России после госпереворота в Дамаске. Он вместе с семьей прибыл в Москву. Некоторые telegram-каналы нарекли его «воскресшим из мертвых». Позже действующий президент США Джо Байден призвал привлечь Асада к ответственности. О чем говорят мировые лидеры, активно комментирующие ситуацию — в материале URA.RU. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала падение режима Асада «историческим изменением», подчеркивая готовность Европы поддержать Сирию в восстановлении государства, передает Reuters. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас выразила удовлетворение концом диктатуры и указала на слабость поддержавших Асада стран, таких как Россия и Иран. Министерство иностранных дел Ирана выразило уважение к суверенитету Сирии и призвало к национальному диалогу. При по словам Аббас Арагчи, Гражданская война и распад страны могут произойти в Сирии после захвата Дамаска вооруженной оппозицией, передает RT. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что падение Асада является результатом ударов Израиля по «Хезболле» и Ирану. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер также приветствовали падение Асада, выразив надежду на мирное решение политической ситуации в Сирии. Министерство иностранных дел Катара призвало к выполнению резолюции 2254 Совета Безопасности ООН для политического перехода в Сирии. Саудовская Аравия активно участвует в диалоге с региональными игроками, стремясь предотвратить хаос в Сирии. Саудовский чиновник подчеркнул постоянный контакт с Турцией и другими заинтересованными сторонами, выразив надежду на мирное разрешение ситуации. В частности, министерство иностранных дел Египта призвало все стороны конфликта сохранить целостность государственных и национальных институтов Сирии. Египет подтвердил свою поддержку суверенитету и единству сирийского народа. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил уверенность в том, что сирийский народ сможет самостоятельно формировать будущее страны. Он подчеркнул важность территориальной целостности Сирии и призвал к единству оппозиционных группировок для обеспечения стабильности и безопасности в регионе. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул важность ближайших двух-трех месяцев для международной обстановки и для Турции. «Мы как Турция делаем все возможное и передаем свои месседжи соответствующим образом», — сказал турецкий лидер. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига критически оценил действия России, указывая на предательство со стороны Путина. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил облегчение по поводу окончания правления Асада, подчеркивая необходимость защиты всех религиозных общин и меньшинств в процессе восстановления страны. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду на мирный переход власти в Сирии, подчеркнув необходимость избежать военного решения. Дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш, выступая на политическом форуме «Манамский диалог» заявил, что существуют три ключевые проблемы, которые возникли после ухода с поста президента Сирии Башара Асада. В первую очередь, под угрозой находится территориальная целостность Сирии. Вторым значимым вызовом является необходимость преодоления кризиса хаоса и насилия, в который арабский мир погрузился после начала «арабской весны». Третья проблема, на которую указал Гаргаш, связана с распространением экстремизма и терроризма. Президент США Джо Байден подтвердил, что по его информации Башар Асад находится в Москве. Он подчеркнул необходимость привлечения Асада к ответственности за его действия во время правления. При этом избранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность в январе 2025 года после инаугурации, заявил, что Соединенные Штаты не должны вмешиваться в ситуацию в Сирии. Происходящее должно идти своим чередом, он считает, что в Сирии происходит «бардак» и отказался считать страну другом. Министерство иностранных дел России подтвердило, что Асад покинул свой пост и страну, передав власть мирным путем. Ведомство заявило о непричастности России к его уходу и утверждало, что российские военные базы находятся в состоянии повышенной боевой готовности.