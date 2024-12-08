Reuters: Турция знала о планах наступления вооруженной оппозиции в Сирии

09 декабря 2024 в 05:41 Размер текста - 17 +

США не знали о договоренностях Турции с сирийской оппозицией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков Вооруженная оппозиция Сирии уже около шести месяцев назад информировала Турцию о своих планах наступательной операции против официальных властей Сирии и рассчитывала на «молчаливое одобрение» Анкары. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в Сирии. Новость по теме Что будет с Сирией после падения режима Асада: список возможных претендентов на руководящие посты «Оппозиционные группировки Сирии… около шести месяцев назад сообщили Турции о планах крупного наступления и посчитали, что получили ее молчаливое одобрение», — говорится в сообщении агентства. Представители оппозиции, по данным Reuters, делали это после неудачных попыток Турции наладить контакт с Асадом. Американский чиновник, в разговоре с журналистами, выразил удивление, отметив, что Вашингтону не было известно о якобы «молчаливом одобрении» Турции планов сирийской оппозиции по наступлению на город Алеппо, расположенный на севере страны. По его словам, оппозиция не могла начать операцию, не уведомив заранее Анкару. МИД РФ объявило о том, что после проведения ряда встреч с представителями сторон сирийского конфликта президент Сирии Башар Асад принял решение сложить полномочия и покинуть страну, поручив осуществить передачу власти по мирному пути. Отмечается, что Россия не принимала участия в данных переговорах, передает «Царьград». 8 декабря, источник в Кремле сообщил что Башар Асад вместе с членами своей семьи приехал в Москву. РФ предоставила ему и его семье убежище на основании гуманитарных соображений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженная оппозиция Сирии уже около шести месяцев назад информировала Турцию о своих планах наступательной операции против официальных властей Сирии и рассчитывала на «молчаливое одобрение» Анкары. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники в Сирии. «Оппозиционные группировки Сирии… около шести месяцев назад сообщили Турции о планах крупного наступления и посчитали, что получили ее молчаливое одобрение», — говорится в сообщении агентства. Представители оппозиции, по данным Reuters, делали это после неудачных попыток Турции наладить контакт с Асадом. Американский чиновник, в разговоре с журналистами, выразил удивление, отметив, что Вашингтону не было известно о якобы «молчаливом одобрении» Турции планов сирийской оппозиции по наступлению на город Алеппо, расположенный на севере страны. По его словам, оппозиция не могла начать операцию, не уведомив заранее Анкару. МИД РФ объявило о том, что после проведения ряда встреч с представителями сторон сирийского конфликта президент Сирии Башар Асад принял решение сложить полномочия и покинуть страну, поручив осуществить передачу власти по мирному пути. Отмечается, что Россия не принимала участия в данных переговорах, передает «Царьград». 8 декабря, источник в Кремле сообщил что Башар Асад вместе с членами своей семьи приехал в Москву. РФ предоставила ему и его семье убежище на основании гуманитарных соображений.