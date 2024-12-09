Генпрокурор РФ заявил, что чиновники стали чаще отказываться от взяток

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В России чиновники стали все чаще отказываться от взяток
В России чиновники стали все чаще отказываться от взяток Фото:

Чиновники в России все чаще отказываются от взяток. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов. Он отметил, что в то же время число людей, которые пытаются решить свои проблемы деньгами не меняется. Ежегодно около пяти тысяч человек пытаются предложить должностным лицам материальные ценности в обмен на услугу.

«Что касается взяткодателей, то в среднем ежегодно выявляется около 5,5 тысячи таких фактов. При этом по закону их ответственность наступает и тогда, когда чиновник отказывается от взятки», — отметил Краснов. Его слова передает ТАСС.

За последние пять лет у российских коррупционеров изъяли имущества на 760 миллиардов рублей. По словам Краснова, в доход государства было обращено свыше 11 тысяч объектов движимого и недвижимого имущества, а также денежных средств. Он уточнил, что на данные средства «можно построить более 250 образовательных учреждений».

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Чиновники в России все чаще отказываются от взяток. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов. Он отметил, что в то же время число людей, которые пытаются решить свои проблемы деньгами не меняется. Ежегодно около пяти тысяч человек пытаются предложить должностным лицам материальные ценности в обмен на услугу. «Что касается взяткодателей, то в среднем ежегодно выявляется около 5,5 тысячи таких фактов. При этом по закону их ответственность наступает и тогда, когда чиновник отказывается от взятки», — отметил Краснов. Его слова передает ТАСС. За последние пять лет у российских коррупционеров изъяли имущества на 760 миллиардов рублей. По словам Краснова, в доход государства было обращено свыше 11 тысяч объектов движимого и недвижимого имущества, а также денежных средств. Он уточнил, что на данные средства «можно построить более 250 образовательных учреждений».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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