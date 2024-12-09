Генпрокурор РФ заявил, что чиновники стали чаще отказываться от взяток

Чиновники в России все чаще отказываются от взяток. Об этом заявил генпрокурор РФ Игорь Краснов. Он отметил, что в то же время число людей, которые пытаются решить свои проблемы деньгами не меняется. Ежегодно около пяти тысяч человек пытаются предложить должностным лицам материальные ценности в обмен на услугу.
«Что касается взяткодателей, то в среднем ежегодно выявляется около 5,5 тысячи таких фактов. При этом по закону их ответственность наступает и тогда, когда чиновник отказывается от взятки», — отметил Краснов. Его слова передает ТАСС.
За последние пять лет у российских коррупционеров изъяли имущества на 760 миллиардов рублей. По словам Краснова, в доход государства было обращено свыше 11 тысяч объектов движимого и недвижимого имущества, а также денежных средств. Он уточнил, что на данные средства «можно построить более 250 образовательных учреждений».
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