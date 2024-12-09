Новый врио главы Курской области Хинштейн вынужден спать в рабочем кабинете

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн спит в своем офисе, чтобы оперативно решать задачи и проблемы региона. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.
«Завершаются вторые сутки нахождения на курской земле. Работы непочатый край. <...> Времени не хватает катастрофически. Сегодня принял решение ночевать в кабинете. Тут есть диванчик», — рассказал врио губернатора в своем telegram-канале.
Хинштейн подчеркнул, что, в случае необходимости, он готов проживать в своем кабинете на постоянной основе. По его словам, в Курской области существует потребность в кризисном стиле управления.
Ранее Хинштейн заявил, что жители региона не должны решать проблемы в одиночку. По его словам, властям нужно оперативно реагировать на обращения граждан.
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