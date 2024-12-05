Зачем Путин назначил Хинштейна новым главой Курской области: напутственные слова президента

Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области

06 декабря 2024 в 02:54 Размер текста - 17 +

На посту губернатора Хинштейн сменит Смирнова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин 6 декабря назначил на пост врио губернатора Курской области депутата Госдумы Александра Хинштейна. На этом посту он сменил Алексея Смирнова, который ушел по собственному желанию. Какие поручения дал президент Хинштейну в качестве руководителя региона и какова реакция на его назначение — в материале URA.RU. Путин нашел замену Смирнову Новость по теме Путин сделал неожиданную и громкую рокировку среди губернаторов Алексей Смирнов покинул пост главы Курской области после всего лишь 205 дней руководства региона, что делает его губернаторский срок одним из самых коротких в истории. Смирнов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора 15 мая, а затем, преодолев выборные препятствия, был избран на полноценный срок в сентябре. Однако в полноправном статусе губернатора он проработал всего лишь 80 дней, отмечает ТАСС. Алексей Смирнов сложил полномочия добровольно Фото: Роман Наумов © URA.RU Ситуация с отставкой Смирнова приобрела неожиданный поворот, когда на личной встрече президента России с Хинштейном Путин предложил депутату занять пост временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. Глава государства отметил, что освобожденные территории региона требуют активных действий, Он выразил доверие Хинштейну, поручив ему взяться за эту миссию. «По мере освобождения территории от противника там нужно будет очень много сделать… Готовы?» — задал вопрос Путин своему собеседнику, на что Хинштейн ответил положительно. Чем известен Хинштейн Хинштейн в прошлом журналист и известен громкими расследованиями Фото: Роман Наумов © URA.RU Александр Евсеевич Хинштейн родился в Москве 26 октября 1974 года. Хинштейн в прошлом журналист и известен громкими расследованиями, направленными на выявление коррупции среди высокопоставленных чиновников. Также он освещал многие резонансные события. До предложения Путина являлся депутатом Государственной думы, председатель парламентского комитета по информационной политике. Это не единственный этап его деятельности: с 2016 по 2018 год он работал в качестве советника директора Росгвардии, а также главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ. Опыт работы в таких структурах, по мнению президента России, пригодится Хинштейну для обеспечения безопасности и защиты интересов государства в приграничной с Украиной Курской области. Какие поручения дал Путин Хинштейну Путин заявил, что в Курской области востребовано кризисное управление Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин обратил внимание Хинштейна, что в Курской области сейчас востребовано кризисное управление. А по мере освобождения территории от противника, там придется многое сделать для восстановления ЖКХ, экономики да и всей территории в целом. «Ну, а самое главное, нужно организовать работу по помощи людям, которые в этой помощи нуждаются и в текущем режиме, и в ближайшем будущем. Готовы?», — задал главный вопрос президент. Хинштейн заверил, что для него большая честь принять предложение возглавить непростой регион и он сделает все, чтобы оправдать доверие и выполнить поставленные задачи. При этом он признался, что понимает, насколько непростая ситуация сложилась в регионе. «У вас очень хорошие наработки, отношения и в исполнительных органах власти. И в силу вашей прежней работы в силовых структурах — это нужно использовать для достижения тех задач, которые перед вами стоят», — напутствовал Путин нового главу региона. Жители жаловались на медленную реакцию властей Жители Курской области из-за нападения ВСУ нуждаются в помощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители приграничного Суджи жаловались, что региональные власти не предупредили о нападении ВСУ и не провели централизованную эвакуацию курян. По их словам, люди с утра 6 августа выбирались из города на свой страх и риск сами, на личном транспорте. Жители отмечают, что в те страшные дни они почувствовали себя забытыми и лишенными поддержки, пишет « Коммерсант ». «Почитайте наши соцсети или комментарии на странице губернатора. Централизованной эвакуации у нас не было, нас никто не предупреждал. А могли бы поддержали нас — „родные, милые, мы тоже, мы с вами“. Но такого не было», — рассказывают покинувшую Суджи жители. Как восприняли решение Путина Володин поддержал назначение Хинштейна врио губернатора Курской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Коллеги Хинштейна положительно восприняли его назначение. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, Хинштейн слышит людей и способен решать проблемы, волнующие жителей, передает MK.RU. Он также пообещал, что Госдума и он лично будут помогать новому губернатору в развитии Курской области и оказании помощи людям. Врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что Хинштейн «принципиальный и слышащий людей политик», который не боится сложных зада. По его мнению, он сможет отстаивать интересы жителей в сложный момент и оправдает доверие президента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин 6 декабря назначил на пост врио губернатора Курской области депутата Госдумы Александра Хинштейна. На этом посту он сменил Алексея Смирнова, который ушел по собственному желанию. Какие поручения дал президент Хинштейну в качестве руководителя региона и какова реакция на его назначение — в материале URA.RU. Алексей Смирнов покинул пост главы Курской области после всего лишь 205 дней руководства региона, что делает его губернаторский срок одним из самых коротких в истории. Смирнов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора 15 мая, а затем, преодолев выборные препятствия, был избран на полноценный срок в сентябре. Однако в полноправном статусе губернатора он проработал всего лишь 80 дней, отмечает ТАСС. Ситуация с отставкой Смирнова приобрела неожиданный поворот, когда на личной встрече президента России с Хинштейном Путин предложил депутату занять пост временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. Глава государства отметил, что освобожденные территории региона требуют активных действий, Он выразил доверие Хинштейну, поручив ему взяться за эту миссию. «По мере освобождения территории от противника там нужно будет очень много сделать… Готовы?» — задал вопрос Путин своему собеседнику, на что Хинштейн ответил положительно. Александр Евсеевич Хинштейн родился в Москве 26 октября 1974 года. Хинштейн в прошлом журналист и известен громкими расследованиями, направленными на выявление коррупции среди высокопоставленных чиновников. Также он освещал многие резонансные события. До предложения Путина являлся депутатом Государственной думы, председатель парламентского комитета по информационной политике. Это не единственный этап его деятельности: с 2016 по 2018 год он работал в качестве советника директора Росгвардии, а также главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ. Опыт работы в таких структурах, по мнению президента России, пригодится Хинштейну для обеспечения безопасности и защиты интересов государства в приграничной с Украиной Курской области. Путин обратил внимание Хинштейна, что в Курской области сейчас востребовано кризисное управление. А по мере освобождения территории от противника, там придется многое сделать для восстановления ЖКХ, экономики да и всей территории в целом. «Ну, а самое главное, нужно организовать работу по помощи людям, которые в этой помощи нуждаются и в текущем режиме, и в ближайшем будущем. Готовы?», — задал главный вопрос президент. Хинштейн заверил, что для него большая честь принять предложение возглавить непростой регион и он сделает все, чтобы оправдать доверие и выполнить поставленные задачи. При этом он признался, что понимает, насколько непростая ситуация сложилась в регионе. «У вас очень хорошие наработки, отношения и в исполнительных органах власти. И в силу вашей прежней работы в силовых структурах — это нужно использовать для достижения тех задач, которые перед вами стоят», — напутствовал Путин нового главу региона. Жители приграничного Суджи жаловались, что региональные власти не предупредили о нападении ВСУ и не провели централизованную эвакуацию курян. По их словам, люди с утра 6 августа выбирались из города на свой страх и риск сами, на личном транспорте. Жители отмечают, что в те страшные дни они почувствовали себя забытыми и лишенными поддержки, пишет «Коммерсант». «Почитайте наши соцсети или комментарии на странице губернатора. Централизованной эвакуации у нас не было, нас никто не предупреждал. А могли бы поддержали нас — „родные, милые, мы тоже, мы с вами“. Но такого не было», — рассказывают покинувшую Суджи жители. Коллеги Хинштейна положительно восприняли его назначение. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, Хинштейн слышит людей и способен решать проблемы, волнующие жителей, передает MK.RU. Он также пообещал, что Госдума и он лично будут помогать новому губернатору в развитии Курской области и оказании помощи людям. Врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что Хинштейн «принципиальный и слышащий людей политик», который не боится сложных зада. По его мнению, он сможет отстаивать интересы жителей в сложный момент и оправдает доверие президента.