Россия обозначила жесткую позицию по расширению НАТО в Азии

Замглавы МИД Руденко: в России не хотят видеть «ползучей экспансии» НАТО в Азию
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Россия не хочет видеть распространение влияния НАТО на Азиатский регион, заявил замминистра МИД РФ Руденко
Россия не хочет видеть распространение влияния НАТО на Азиатский регион, заявил замминистра МИД РФ Руденко Фото:

Россия выражает обеспокоенность по поводу деятельности НАТО в Азии и надеется, что регион сохранении собственной идентичности региона. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко во время выступления на XV Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Малайзии.

«В рамках модели „открытого“ Тихоокеанского региона США и их союзники проводят стратегию систематического сдерживания. <...> Они пытаются свести на нет не только географическую, но и геополитическую идентичность Азии», — отметил Руденко. По его словам, западные государства, участвуя в различных видах деятельности в Азиатском регионе, пытаются изолировать некоторые нежелательные или неудобные для них страны.

По словам Руденко, Россия категорически против дальнейшей милитаризации азиатского региона и стремлений НАТО к расширению своего влияния. Российская сторона надеется на поддержку инклюзивного и открытого сотрудничества в Азии, которое учитывает интересы всех стран региона.

Азиатский форум «Валдай» проходит в Куала-Лумпуре 9-10 декабря. Основной темой форума стала «Малайзия, Россия и АСЕАН в условиях многополярного мира». За несколько дней участники конференции рассмотрят перспективы сотрудничества между Россией и странами АСЕАН, обратят внимание на укрепление связей Юго-Восточной Азии с БРИКС и обсудят вопросы, связанные с отходом от использования доллара в международных расчетах.

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Россия выражает обеспокоенность по поводу деятельности НАТО в Азии и надеется, что регион сохранении собственной идентичности региона. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко во время выступления на XV Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Малайзии. «В рамках модели „открытого“ Тихоокеанского региона США и их союзники проводят стратегию систематического сдерживания. <...> Они пытаются свести на нет не только географическую, но и геополитическую идентичность Азии», — отметил Руденко. По его словам, западные государства, участвуя в различных видах деятельности в Азиатском регионе, пытаются изолировать некоторые нежелательные или неудобные для них страны. По словам Руденко, Россия категорически против дальнейшей милитаризации азиатского региона и стремлений НАТО к расширению своего влияния. Российская сторона надеется на поддержку инклюзивного и открытого сотрудничества в Азии, которое учитывает интересы всех стран региона. Азиатский форум «Валдай» проходит в Куала-Лумпуре 9-10 декабря. Основной темой форума стала «Малайзия, Россия и АСЕАН в условиях многополярного мира». За несколько дней участники конференции рассмотрят перспективы сотрудничества между Россией и странами АСЕАН, обратят внимание на укрепление связей Юго-Восточной Азии с БРИКС и обсудят вопросы, связанные с отходом от использования доллара в международных расчетах.
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