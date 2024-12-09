Россия обозначила жесткую позицию по расширению НАТО в Азии

Россия выражает обеспокоенность по поводу деятельности НАТО в Азии и надеется, что регион сохранении собственной идентичности региона. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко во время выступления на XV Азиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Малайзии.
«В рамках модели „открытого“ Тихоокеанского региона США и их союзники проводят стратегию систематического сдерживания. <...> Они пытаются свести на нет не только географическую, но и геополитическую идентичность Азии», — отметил Руденко. По его словам, западные государства, участвуя в различных видах деятельности в Азиатском регионе, пытаются изолировать некоторые нежелательные или неудобные для них страны.
По словам Руденко, Россия категорически против дальнейшей милитаризации азиатского региона и стремлений НАТО к расширению своего влияния. Российская сторона надеется на поддержку инклюзивного и открытого сотрудничества в Азии, которое учитывает интересы всех стран региона.
Азиатский форум «Валдай» проходит в Куала-Лумпуре 9-10 декабря. Основной темой форума стала «Малайзия, Россия и АСЕАН в условиях многополярного мира». За несколько дней участники конференции рассмотрят перспективы сотрудничества между Россией и странами АСЕАН, обратят внимание на укрепление связей Юго-Восточной Азии с БРИКС и обсудят вопросы, связанные с отходом от использования доллара в международных расчетах.
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