Трамп назначил своего адвоката на важный пост в Белом доме

Трамп назначил адвоката Алину Хаббу своим советником
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Советником Трампа стала юрист Алина Хабба
Советником Трампа стала юрист Алина Хабба Фото:

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что новым советником в Белом доме станет его адвокат Алина Хабба. Политик похвалил юриста за ее преданность во время судебных разбирательств. 

«Я рад сообщить, что Алина Хабба присоединится к моей команде в Белом доме в качестве советника президента. Алина была неутомимым борцом за справедливость, ярым защитником верховенства закона и бесценным советником моей предвыборной и переходной команды», — написал Трамп в соцсети Truth Social. Избранный президент похвалил Хаббу за преданность и решимость. 

Трамп проходит по делу о вмешательстве в выборы 2020 года. Защита просит прекратить судебные разбирательства, ссылаясь на президентский иммунитет политика. Адвокаты утверждают, что после вторичного избрания Трампа в ноябре 2024 года он обладает полной защитой от судебных преследований.

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Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что новым советником в Белом доме станет его адвокат Алина Хабба. Политик похвалил юриста за ее преданность во время судебных разбирательств.  «Я рад сообщить, что Алина Хабба присоединится к моей команде в Белом доме в качестве советника президента. Алина была неутомимым борцом за справедливость, ярым защитником верховенства закона и бесценным советником моей предвыборной и переходной команды», — написал Трамп в соцсети Truth Social. Избранный президент похвалил Хаббу за преданность и решимость.  Трамп проходит по делу о вмешательстве в выборы 2020 года. Защита просит прекратить судебные разбирательства, ссылаясь на президентский иммунитет политика. Адвокаты утверждают, что после вторичного избрания Трампа в ноябре 2024 года он обладает полной защитой от судебных преследований.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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