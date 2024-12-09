Трамп назначил своего адвоката на важный пост в Белом доме

Избранный президент США Дональд Трамп объявил, что новым советником в Белом доме станет его адвокат Алина Хабба. Политик похвалил юриста за ее преданность во время судебных разбирательств.
«Я рад сообщить, что Алина Хабба присоединится к моей команде в Белом доме в качестве советника президента. Алина была неутомимым борцом за справедливость, ярым защитником верховенства закона и бесценным советником моей предвыборной и переходной команды», — написал Трамп в соцсети Truth Social. Избранный президент похвалил Хаббу за преданность и решимость.
Трамп проходит по делу о вмешательстве в выборы 2020 года. Защита просит прекратить судебные разбирательства, ссылаясь на президентский иммунитет политика. Адвокаты утверждают, что после вторичного избрания Трампа в ноябре 2024 года он обладает полной защитой от судебных преследований.
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