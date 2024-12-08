Полиция назвала причину драки школьниц возле крупного ТЦ Нижневартовска

В Нижневартовске две школьницы подрались возле ТЦ «Грин Парк» из-за пролитого сока. Одна из несовершеннолетних случайно испачкала другую, сообщили URA.RU в окружном УМВД.
«Подрались 17-летняя и 14-летняя. Конфликт произошел из-за того, что одна на другую нечаянно пролила сок. Составлены протоколы по статье 6.1.1 КоАП (за побои — прим. URA.RU) в отношении обеих», — рассказала агентству пресс-служба ведомства.
На родителей также завели протоколы за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Младшая школьница при этом с сентября состоит на учете. «Старшая теперь тоже будет поставлена на учет», — уточнили силовики.
Ранее URA.RU рассказывало, что дети устроили драку у ТЦ Нижневартовска. Инцидент попал на видео.
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