08 декабря 2024

До -33 градусов похолодало в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Хребет Зигальга, поселок Верхний Катав, Челябинская область, зима, лес, национальный парк, зигальга, горы
На вершине горы даже -48 градусов не такая уж диковина, говорят в нацпарке «Зигальга» Фото:

До -33 градусов опускалась температура воздуха в нацпарке «Зигальга» в Челябинской области в минувшие выходные. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба парка.

«На Зигальгу пришли первые морозы. В эти выходные температура воздуха утром снижалась до минус 31 у подножия и до минус 33 на вершинах», — сообщила пресс-служба нацпарка в telegram-канале.

Такие холода не редкость для горной местности Челябинской области. Прошлой зимой в национальном парке «Зигальга» несколько дней держалась сорокаградусная стужа. На вершине горы даже -48 градусов не такая уж диковина.

«Осадков в это время года, по среднемноголетним данным, меньше. Прошлый год не в счет — он перевыполнил и летние, и зимние нормы», — добавили в нацпарке.

Синоптики «Гисметео» ранее сообщали, что в ночь на понедельник, 9 декабря, жителей Челябинской области ожидает сильное похолодание — до 29 градусов. О возможном осложнении дорожной обстановки из-за резкого похолодания также предупредили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

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До -33 градусов опускалась температура воздуха в нацпарке «Зигальга» в Челябинской области в минувшие выходные. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба парка. «На Зигальгу пришли первые морозы. В эти выходные температура воздуха утром снижалась до минус 31 у подножия и до минус 33 на вершинах», — сообщила пресс-служба нацпарка в telegram-канале. Такие холода не редкость для горной местности Челябинской области. Прошлой зимой в национальном парке «Зигальга» несколько дней держалась сорокаградусная стужа. На вершине горы даже -48 градусов не такая уж диковина. «Осадков в это время года, по среднемноголетним данным, меньше. Прошлый год не в счет — он перевыполнил и летние, и зимние нормы», — добавили в нацпарке. Синоптики «Гисметео» ранее сообщали, что в ночь на понедельник, 9 декабря, жителей Челябинской области ожидает сильное похолодание — до 29 градусов. О возможном осложнении дорожной обстановки из-за резкого похолодания также предупредили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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