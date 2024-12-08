До -33 градусов похолодало в Челябинской области

На вершине горы даже -48 градусов не такая уж диковина, говорят в нацпарке «Зигальга» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

До -33 градусов опускалась температура воздуха в нацпарке «Зигальга» в Челябинской области в минувшие выходные. Об этом 9 декабря сообщила пресс-служба парка.

«На Зигальгу пришли первые морозы. В эти выходные температура воздуха утром снижалась до минус 31 у подножия и до минус 33 на вершинах», — сообщила пресс-служба нацпарка в telegram-канале.

Такие холода не редкость для горной местности Челябинской области. Прошлой зимой в национальном парке «Зигальга» несколько дней держалась сорокаградусная стужа. На вершине горы даже -48 градусов не такая уж диковина.

«Осадков в это время года, по среднемноголетним данным, меньше. Прошлый год не в счет — он перевыполнил и летние, и зимние нормы», — добавили в нацпарке.

Синоптики «Гисметео» ранее сообщали, что в ночь на понедельник, 9 декабря, жителей Челябинской области ожидает сильное похолодание — до 29 градусов. О возможном осложнении дорожной обстановки из-за резкого похолодания также предупредили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.