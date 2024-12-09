Президента Южной Кореи ограничили в передвижении

Президенту Южной Кореи Юн Сок Елю запретили совершать поездки. Об этом сообщает глава Управления по борьбе с коррупцией высокопоставленных должностных лиц О Дон Ун.
«Глава Управления по борьбе с коррупцией высокопоставленных должностных лиц (CIO) заявил в понедельник, что приказал своим следователям запросить запрет на поездки для президента Юн Сок Еля», — передает агентство Yonhap News Agency. О Дон Ун прокомментировал начавшееся расследование ЦРУ по делу о государственной измене и ряде других обвинений, которые последовали после краткосрочного введения военного положения в республике.
Ранее прокуратура Южной Кореи сообщила о задержании президента, передает Yonhap. В рамках расследования дела о мятеже, Юн Сок Елю был присвоен статус подозреваемого.
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