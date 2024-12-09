Трамп: Зеленский хочет прекращения огня и мира с Россией

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что глава Украины Владимир Зеленский хочет заключить мирное соглашение с Россией и готов прекратить огонь. Об этом Трамп рассказал в разговоре с The New York Post.
«Он [Зеленский] хочет заключить мир <...>. Он хочет прекращения огня», — рассказал Трамп NYP. По его словам, Зеленский считает, что наступил подходящий момент для прекращения огня и президент России Владимир Путин тоже должен это понимать.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявлял, что намерен работать над завершением конфликта на Украине. Однако он предупредил, что после его инаугурации финансовая поддержка Киева со стороны Вашингтона может уменьшиться.
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