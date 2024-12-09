В Донецке взорвался внедорожник, есть пострадавшие

В результате взрыва пострадали двое человек
В Донецке произошел взрыв внедорожника, в результате которого ранения получили два человека. Об этом сообщает РИА Новости.
«Два человека серьезно пострадали при взрыве внедорожника в центре Донецка», — передает агентство. На текущий момент на месте происшествия работают экстренные службы. Другие подробности не раскрываются.
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