В Донецке взорвался внедорожник, есть пострадавшие

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В результате взрыва пострадали двое человек
В результате взрыва пострадали двое человек Фото:

В Донецке произошел взрыв внедорожника, в результате которого ранения получили два человека. Об этом сообщает РИА Новости.

«Два человека серьезно пострадали при взрыве внедорожника в центре Донецка», — передает агентство. На текущий момент на месте происшествия работают экстренные службы. Другие подробности не раскрываются.

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В Донецке произошел взрыв внедорожника, в результате которого ранения получили два человека. Об этом сообщает РИА Новости. «Два человека серьезно пострадали при взрыве внедорожника в центре Донецка», — передает агентство. На текущий момент на месте происшествия работают экстренные службы. Другие подробности не раскрываются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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