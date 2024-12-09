Politico: Каллас унизила Меркель из-за ее слов о Путине

09 декабря 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

Кая Каллас унизила Меркель за призыв пригласить Путина на саммит лидеров ЕС Фото: bundeskanzlerin.de Новый верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, занимавшая должность пост премьер-министра Эстонии, незадолго до начала российско-украинского конфликта унизила экс-канцлера Германии Ангелу Меркель. Политик неоднозначно отреагировала на желание Меркель пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров ЕС. Об этом сообщило Politico. «Заголовки СМИ предупреждали о сосредоточении российских войск на границе с Украиной, тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель хотела пригласить президента России Владимира Путина на предстоящий саммит лидеров Европейского союза в Брюсселе. <…> Каллас это не понравилось», — отмечает издание . Сообщается, что Каллас резко высказалась об инициативе, выступив против диалога с российским лидером. «Саммит по чему? Для чего это нужно?» — спросила она. Не смотря на то, что предложение Меркель поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, инициатива не нашла широкой поддержки среди других лидеров ЕС. Тогда канцлеру ФРГ пришлось продвигать эту идею на заседании Евросовета. Тогда Каллас идею Меркель не одобрила. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новый верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, занимавшая должность пост премьер-министра Эстонии, незадолго до начала российско-украинского конфликта унизила экс-канцлера Германии Ангелу Меркель. Политик неоднозначно отреагировала на желание Меркель пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров ЕС. Об этом сообщило Politico. «Заголовки СМИ предупреждали о сосредоточении российских войск на границе с Украиной, тогдашний канцлер Германии Ангела Меркель хотела пригласить президента России Владимира Путина на предстоящий саммит лидеров Европейского союза в Брюсселе. <…> Каллас это не понравилось», — отмечает издание. Сообщается, что Каллас резко высказалась об инициативе, выступив против диалога с российским лидером. «Саммит по чему? Для чего это нужно?» — спросила она. Не смотря на то, что предложение Меркель поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, инициатива не нашла широкой поддержки среди других лидеров ЕС. Тогда канцлеру ФРГ пришлось продвигать эту идею на заседании Евросовета. Тогда Каллас идею Меркель не одобрила.