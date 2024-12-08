Роспотребнадзор посоветовал жителям ХМАО не есть в день больше пяти мандаринов. Большое количество съеденных фруктов может привести к проблемам с пищеварением.
«Помните, не стоит злоупотреблять! Рекомендуем ограничиться 3-5 мандаринами в день, чтобы избежать дискомфорта в желудочно-кишечном тракте», — говорится в telegram-канале окружного ведомства.
Впрочем фрукты также содержат много витаминов и микроэлементов, которые улучшают здоровье кожи и волос, а также снижают риски заболеваний. «Гесперидин, содержащийся в мандаринах, является мощным антиоксидантом. Он помогает в борьбе с варикозом и отеками», — добавляют в публикации.
Ранее URA.RU рассказывало, как выбрать сладкие подарки на Новый год. Тогда советами тоже поделись инспекторы окружного Роспотребнадзора.
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