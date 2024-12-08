08 декабря 2024
07 декабря 2024

Роспотребнадзор предупредил жителей ХМАО об опасности мандаринов

Роспотребнадзор ХМАО посоветовал не есть более пяти мандаринов в день
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанам советуют не есть больше пяти мандаринов в день
Югорчанам советуют не есть больше пяти мандаринов в день Фото:

Роспотребнадзор посоветовал жителям ХМАО не есть в день больше пяти мандаринов. Большое количество съеденных фруктов может привести к проблемам с пищеварением.

«Помните, не стоит злоупотреблять! Рекомендуем ограничиться 3-5 мандаринами в день, чтобы избежать дискомфорта в желудочно-кишечном тракте», — говорится в telegram-канале окружного ведомства.

Впрочем фрукты также содержат много витаминов и микроэлементов, которые улучшают здоровье кожи и волос, а также снижают риски заболеваний. «Гесперидин, содержащийся в мандаринах, является мощным антиоксидантом. Он помогает в борьбе с варикозом и отеками», — добавляют в публикации.

Ранее URA.RU рассказывало, как выбрать сладкие подарки на Новый год. Тогда советами тоже поделись инспекторы окружного Роспотребнадзора.

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Роспотребнадзор посоветовал жителям ХМАО не есть в день больше пяти мандаринов. Большое количество съеденных фруктов может привести к проблемам с пищеварением. «Помните, не стоит злоупотреблять! Рекомендуем ограничиться 3-5 мандаринами в день, чтобы избежать дискомфорта в желудочно-кишечном тракте», — говорится в telegram-канале окружного ведомства. Впрочем фрукты также содержат много витаминов и микроэлементов, которые улучшают здоровье кожи и волос, а также снижают риски заболеваний. «Гесперидин, содержащийся в мандаринах, является мощным антиоксидантом. Он помогает в борьбе с варикозом и отеками», — добавляют в публикации. Ранее URA.RU рассказывало, как выбрать сладкие подарки на Новый год. Тогда советами тоже поделись инспекторы окружного Роспотребнадзора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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