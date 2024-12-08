В Магнитогорске самой молодой мамой года стала школьница

09 декабря 2024 в 12:21 Размер текста - 17 +

Ребенка родила 16-летняя школьница Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 16-летняя школьница родила ребенка и стала самой молодой мамой года. Об этом сообщили в областном ЗАГСе. «16-летняя школьница родила ребенка в Магнитогорске. Это самая молодая девушка, которая стала мамой в городе в 2024 году», — цитирует данные областного ЗАГСа telegram-канал «Стальной Магнитогорск». В минувшем году самой молодой мамой Магнитогорска стала 15-летняя женщина. Самой пожилой мамой в городе в 2023 году стала женщина возрастом 49 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 16-летняя школьница родила ребенка и стала самой молодой мамой года. Об этом сообщили в областном ЗАГСе. «16-летняя школьница родила ребенка в Магнитогорске. Это самая молодая девушка, которая стала мамой в городе в 2024 году», — цитирует данные областного ЗАГСа telegram-канал «Стальной Магнитогорск». В минувшем году самой молодой мамой Магнитогорска стала 15-летняя женщина. Самой пожилой мамой в городе в 2023 году стала женщина возрастом 49 лет.