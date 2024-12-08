08 декабря 2024

В Магнитогорске самой молодой мамой года стала школьница

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Ребенка родила 16-летняя школьница Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 16-летняя школьница родила ребенка и стала самой молодой мамой года. Об этом сообщили в областном ЗАГСе.

«16-летняя школьница родила ребенка в Магнитогорске. Это самая молодая девушка, которая стала мамой в городе в 2024 году», — цитирует данные областного ЗАГСа telegram-канал «Стальной Магнитогорск».

В минувшем году самой молодой мамой Магнитогорска стала 15-летняя женщина. Самой пожилой мамой в городе в 2023 году стала женщина возрастом 49 лет.

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В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, 16-летняя школьница родила ребенка и стала самой молодой мамой года. Об этом сообщили в областном ЗАГСе. «16-летняя школьница родила ребенка в Магнитогорске. Это самая молодая девушка, которая стала мамой в городе в 2024 году», — цитирует данные областного ЗАГСа telegram-канал «Стальной Магнитогорск». В минувшем году самой молодой мамой Магнитогорска стала 15-летняя женщина. Самой пожилой мамой в городе в 2023 году стала женщина возрастом 49 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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