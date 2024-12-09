Shot: во внедорожнике в Донецке сдетонировала бомба

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Бомба сдетонировала, когда мужчина и женщина сели в автомобиль
Бомба сдетонировала, когда мужчина и женщина сели в автомобиль Фото:

Самодельное взрывное устройство сдетонировало во внедорожнике в Донецке. Пострадали мужчина и женщина, которые сели в авто, их госпитализировали. 

«СВУ сдетонировало во внедорожнике. Его мощность была около 100-200 граммов в тротиловом эквиваленте», — передает Shot. 

По предварительным данным, взрывное устройство заложили под сиденье водителя. Взрыв произошел, когда водитель и пассажир сели в салон. Внедорожник был куплен три месяца назад.

Взрыв в Донецке произошел днем 9 декабря. Было возбуждено уголовное дело. 

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Самодельное взрывное устройство сдетонировало во внедорожнике в Донецке. Пострадали мужчина и женщина, которые сели в авто, их госпитализировали.  «СВУ сдетонировало во внедорожнике. Его мощность была около 100-200 граммов в тротиловом эквиваленте», — передает Shot.  По предварительным данным, взрывное устройство заложили под сиденье водителя. Взрыв произошел, когда водитель и пассажир сели в салон. Внедорожник был куплен три месяца назад. Взрыв в Донецке произошел днем 9 декабря. Было возбуждено уголовное дело. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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