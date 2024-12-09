Shot: во внедорожнике в Донецке сдетонировала бомба

Самодельное взрывное устройство сдетонировало во внедорожнике в Донецке. Пострадали мужчина и женщина, которые сели в авто, их госпитализировали.
«СВУ сдетонировало во внедорожнике. Его мощность была около 100-200 граммов в тротиловом эквиваленте», — передает Shot.
По предварительным данным, взрывное устройство заложили под сиденье водителя. Взрыв произошел, когда водитель и пассажир сели в салон. Внедорожник был куплен три месяца назад.
Взрыв в Донецке произошел днем 9 декабря. Было возбуждено уголовное дело.
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