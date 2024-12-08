Появилось видео самого большого катка в форме сердца в Тюмени с высоты

В Тюмени доработают форму катка «Сердце Тюмени» к середине декабря, до этого времени лед будет работать. Об этом URA.RU рассказал директор катка Александр Андросов. Он также поделился видео с открытия «Сердца» и добавил, что точную стоимость катка сказать сложно, так как работы окончательно не завершены.
«Точную стоимость катка сложно сказать. Мы каждый день вкладываем, строим, делаем, поэтому сложно говорить о конкретной цифре. <...> Конечно, каток будет работать», — рассказал Андросов корреспонденту URA.RU.
Ранее URA.RU писало, что «Сердце Тюмени» официально открыли 6 декабря. Горожане раскритиковали форму льда, отметив, что проект выглядел иначе. Но Андросов рассказал, что на это повлияла аномально теплая зима. Все недочеты исправят к 14 декабря. Также предприниматель опроверг информацию о стоимости строительства в 165 миллионов рублей.
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