«Решил начать все с чистого листа»: друзья рассказали о бойце СВО, найденном мертвым в Екатеринбурге

У найденного мертвым в Екатеринбурге «вагнеровца» были проблемы с наркотиками
© Служба новостей «URA.RU»
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Артем Стогов попал на фронт из колонии (архивное фото) Фото:

У найденного мертвым в екатеринбургской квартире участника российской спецоперации на Украине в составе ЧВК «Вагнер» из Нижнего Новгорода Артема Стогова были проблемы с наркотиками. Отбыв срок в колонии, парень отказался от запрещенных веществ. Об этом URA.RU рассказали его знакомые.

«Он сам по себе неплохой, но проблемы с запрещенными веществами были. Он сидел за кражу», — сказал собеседник агентства. По словам второго, после этого Стогов «решил начать все с чистого листа» и устроился на работу.

Еще несколько знакомых описывают бойца с положительной стороны. «Он добрый, позитивный мальчишка. Мы с ним в одном лагере были. Всегда был спокойным, тихим. Быстро реагировал на разные поручения и просьбы. Но ничем особым не выделялся. Пару раз с ним после отсидки виделись в Нижнем Новгороде. Знаю, что он жил с девчонкой», — сказал один из друзей Стогова.

Артем был в отношениях с Марией Тютюник. Она тоже родилась в Нижнем Новгороде. Была судима по статье за наркотики. Их тела нашли 7 декабря в одной из квартир на улице Степана Разина. В столицу Урала Стогов попал на лечение. По предварительным данным, пара отравилась. Рядом с трупами сыщики обнаружили шприцы.

Артему Стогову было чуть больше 30-ти
Артему Стогову было чуть больше 30-ти
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У найденного мертвым в екатеринбургской квартире участника российской спецоперации на Украине в составе ЧВК «Вагнер» из Нижнего Новгорода Артема Стогова были проблемы с наркотиками. Отбыв срок в колонии, парень отказался от запрещенных веществ. Об этом URA.RU рассказали его знакомые. «Он сам по себе неплохой, но проблемы с запрещенными веществами были. Он сидел за кражу», — сказал собеседник агентства. По словам второго, после этого Стогов «решил начать все с чистого листа» и устроился на работу. Еще несколько знакомых описывают бойца с положительной стороны. «Он добрый, позитивный мальчишка. Мы с ним в одном лагере были. Всегда был спокойным, тихим. Быстро реагировал на разные поручения и просьбы. Но ничем особым не выделялся. Пару раз с ним после отсидки виделись в Нижнем Новгороде. Знаю, что он жил с девчонкой», — сказал один из друзей Стогова. Артем был в отношениях с Марией Тютюник. Она тоже родилась в Нижнем Новгороде. Была судима по статье за наркотики. Их тела нашли 7 декабря в одной из квартир на улице Степана Разина. В столицу Урала Стогов попал на лечение. По предварительным данным, пара отравилась. Рядом с трупами сыщики обнаружили шприцы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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