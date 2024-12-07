07 декабря 2024

В Екатеринбурге нашли трупы приезжего «вагнеровца» и его девушки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хозяин квартиры открыл дверь запасными ключами и обнаружил там тела (архивное фото)
Хозяин квартиры открыл дверь запасными ключами и обнаружил там тела (архивное фото) Фото:

В доме по улице Степана Разина в Екатеринбурге обнаружили трупы участника спецоперации РФ на Украине в составе ЧВК «Вагнер» и его девушки. Об этом URA.RU сообщил источник.

По его словам, ранее неоднократно судимый боец, уехавший в 2022 году на фронт из колонии, приехал в столицу Урала на лечение в начале ноября. И снял вместе со своей спутницей квартиру. Они оба из Нижнего Новгорода.

В день выезда хозяин квартиры не смог связаться с арендаторами, на звонки они не отвечали. «У него были запасные ключи, ими он и открыл дверь. И обнаружил внутри тела, уже покрывшиеся пятнами», — передал собеседник. Точная причина смерти устанавливается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В доме по улице Степана Разина в Екатеринбурге обнаружили трупы участника спецоперации РФ на Украине в составе ЧВК «Вагнер» и его девушки. Об этом URA.RU сообщил источник. По его словам, ранее неоднократно судимый боец, уехавший в 2022 году на фронт из колонии, приехал в столицу Урала на лечение в начале ноября. И снял вместе со своей спутницей квартиру. Они оба из Нижнего Новгорода. В день выезда хозяин квартиры не смог связаться с арендаторами, на звонки они не отвечали. «У него были запасные ключи, ими он и открыл дверь. И обнаружил внутри тела, уже покрывшиеся пятнами», — передал собеседник. Точная причина смерти устанавливается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...