В Екатеринбурге нашли трупы приезжего «вагнеровца» и его девушки

В доме по улице Степана Разина в Екатеринбурге обнаружили трупы участника спецоперации РФ на Украине в составе ЧВК «Вагнер» и его девушки. Об этом URA.RU сообщил источник.
По его словам, ранее неоднократно судимый боец, уехавший в 2022 году на фронт из колонии, приехал в столицу Урала на лечение в начале ноября. И снял вместе со своей спутницей квартиру. Они оба из Нижнего Новгорода.
В день выезда хозяин квартиры не смог связаться с арендаторами, на звонки они не отвечали. «У него были запасные ключи, ими он и открыл дверь. И обнаружил внутри тела, уже покрывшиеся пятнами», — передал собеседник. Точная причина смерти устанавливается.
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