Возле трупов «вагнеровца» и его девушки в Екатеринбурге нашли шприцы

В квартире на улице Степана Разина в Екатеринбурге, где обнаружили тела участника спецоперации РФ на Украине в составе ЧВК «Вагнер» и его девушки, нашли шприцы. Об этом URA.RU рассказал источник.
«Рядом с телами валялись шприцы. Одни были использованы, другие — еще не распечатанные», — передал собеседник. По его данным, предварительная причина смерти — отравление.
Тела обнаружил хозяин квартиры накануне днем — когда приехал на место, не сумев дозвониться до арендаторов. Неоднократно судимый боец, уехавший в 2022 году на фронт из колонии, приехал в столицу Урала на лечение в начале ноября. Он и его девушка — из Нижнего Новгорода.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!