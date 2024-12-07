07 декабря 2024

Возле трупов «вагнеровца» и его девушки в Екатеринбурге нашли шприцы

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Некоторые шприцы были использованы (архивное фото)
Некоторые шприцы были использованы (архивное фото) Фото:

В квартире на улице Степана Разина в Екатеринбурге, где обнаружили тела участника спецоперации РФ на Украине в составе ЧВК «Вагнер» и его девушки, нашли шприцы. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Рядом с телами валялись шприцы. Одни были использованы, другие — еще не распечатанные», — передал собеседник. По его данным, предварительная причина смерти — отравление.

Тела обнаружил хозяин квартиры накануне днем — когда приехал на место, не сумев дозвониться до арендаторов. Неоднократно судимый боец, уехавший в 2022 году на фронт из колонии, приехал в столицу Урала на лечение в начале ноября. Он и его девушка — из Нижнего Новгорода.

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В квартире на улице Степана Разина в Екатеринбурге, где обнаружили тела участника спецоперации РФ на Украине в составе ЧВК «Вагнер» и его девушки, нашли шприцы. Об этом URA.RU рассказал источник. «Рядом с телами валялись шприцы. Одни были использованы, другие — еще не распечатанные», — передал собеседник. По его данным, предварительная причина смерти — отравление. Тела обнаружил хозяин квартиры накануне днем — когда приехал на место, не сумев дозвониться до арендаторов. Неоднократно судимый боец, уехавший в 2022 году на фронт из колонии, приехал в столицу Урала на лечение в начале ноября. Он и его девушка — из Нижнего Новгорода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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