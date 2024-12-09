В Центральном районе Челябинска между городским зоопарком и улицей Труда началось строительство нового ЖК по проекту о комплексном развитии территории (КРТ). При этом с 6 декабря 2024 года по 3 января 2025 года в городе проходят общественные обсуждения по поводу изменений в проекте, сообщается на сайте мэрии.
«Назначить проведение общественных обсуждений по рассмотрению документации по планировке территории проект планировки территории с проектом межевания территории по улице Труда в Центральном районе города Челябинска. Обсуждения пройдут в городе с 6 декабря 2024 года по 3 января 2025 года. Инициатор — ООО „Специализированный застройщик МФК ‚EXE‘“, — сообщается на сайте.
В августе 2023 года мэрией уже был утвержден проект планировки территории по улице Труда. Площадь застройки по проекту, разработанному ООО «Специализированным застройщиком МФК „ЕХЕ“, входящим в группу компаний „Флай Плэнинг“, составляет 2,1 гектаров. Документ был подписан бывшим мэром Челябинска Натальи Котовой.
В марте 2024 года началось строительство нового ЖК. Согласно прежнему проекту, общая площадь домов должна будет составить 47,4 тысяч квадратных метров. Кроме того, на территории планировалось возвести высотное здание площадью 9,2 тысячи квадратных метров. На данный момент на сайте госуслуг проходят общественные обсуждения по вопросу изменений в проекте.
Микрорайон возводят на Труда рядом с зоопарком и ледовой ареной «Уральская молния». Он появится на месте гаражей, ларьков и аттракционов до конца 2026 года. Согласно утвержденному прежде проекту, микрорайон будет состоять из двух 6-этажных и двух 19-этажных монолитно-каркасных домов. Во дворах обустроят детские площадки и объекты благоустройства, а на крышах 6-этажных домов запланировано создание прогулочных зон для жильцов.
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