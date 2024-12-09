Челябинское МЧС объявило штормовое предупреждение из-за метели и снегопада

В Челябинской области 10 декабря ожидаются сильный снег, гололедица и метели. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального МЧС, жителей попросили отказаться от дальних поездок.
«Днем 10 декабря в западных районах ожидается сильный снег, на дорогах гололедица, в отдельных районах метели. Жителей попросили воздержаться от дальних поездок на личном транспорте», — уточнили URA.RU в МЧС.
Как уточнили URA.RU в Упрдор «южный Урал», снег ожидается в горнозаводской зоне региона. Водителей также попросили не выезжать без крайней необходимости в снегопад, а в случае поездки убедиться в исправности автомобиля.
В Челябинске с 10 на 11 декабря, по прогнозам синоптиков, ожидаются снегопады с дождем. Мэр Алексей Лошкин поручил усилить подготовку подрядчиков к непогоде.
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