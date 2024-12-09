Челябинское МЧС объявило штормовое предупреждение из-за метели и снегопада

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Штормовое предупреждение в Челябинской области объявлено из-за снегопадов
Штормовое предупреждение в Челябинской области объявлено из-за снегопадов Фото:

В Челябинской области 10 декабря ожидаются сильный снег, гололедица и метели. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального МЧС, жителей попросили отказаться от дальних поездок.

«Днем 10 декабря в западных районах ожидается сильный снег, на дорогах гололедица, в отдельных районах метели. Жителей попросили воздержаться от дальних поездок на личном транспорте», — уточнили URA.RU в МЧС.

Как уточнили URA.RU в Упрдор «южный Урал», снег ожидается в горнозаводской зоне региона. Водителей также попросили не выезжать без крайней необходимости в снегопад, а в случае поездки убедиться в исправности автомобиля.

В Челябинске с 10 на 11 декабря, по прогнозам синоптиков, ожидаются снегопады с дождем. Мэр Алексей Лошкин поручил усилить подготовку подрядчиков к непогоде.

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В Челябинской области 10 декабря ожидаются сильный снег, гололедица и метели. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального МЧС, жителей попросили отказаться от дальних поездок. «Днем 10 декабря в западных районах ожидается сильный снег, на дорогах гололедица, в отдельных районах метели. Жителей попросили воздержаться от дальних поездок на личном транспорте», — уточнили URA.RU в МЧС. Как уточнили URA.RU в Упрдор «южный Урал», снег ожидается в горнозаводской зоне региона. Водителей также попросили не выезжать без крайней необходимости в снегопад, а в случае поездки убедиться в исправности автомобиля. В Челябинске с 10 на 11 декабря, по прогнозам синоптиков, ожидаются снегопады с дождем. Мэр Алексей Лошкин поручил усилить подготовку подрядчиков к непогоде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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