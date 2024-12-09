Мэрия Екатеринбурга срывает мегастройку москвичей на берегу Шарташа

Власти Екатеринбурга откажут «Самолету» в возведении микрорайона возле Шарташа

09 декабря 2024 в 15:26 Размер текста - 17 +

Участок хотят застроить высотками на 635 тысяч «квадратов» (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Администрация Екатеринбурга намерена отказать московскому застройщику «Самолет» в строительстве высоток на северном берегу озера Шарташ. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии. Ранее в ходе общественных обсуждений более 800 человек указали на вред озеру из-за планируемой застройки. В Главархитектуры посчитали, что замечания стоит учесть. Финальное решение — за мэром Алексеем Орловым. В новом микрорайоне «Самолет» хотел бы поселить 21,1 тысячи человек, построив для них четыре детских сада, две школы на 3000 мест, спортивную школу, поликлинику, оздоровительный комплекс. Социальную инфраструктуру компания намерена впоследствии передать городу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администрация Екатеринбурга намерена отказать московскому застройщику «Самолет» в строительстве высоток на северном берегу озера Шарташ. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии. Ранее в ходе общественных обсуждений более 800 человек указали на вред озеру из-за планируемой застройки. В Главархитектуры посчитали, что замечания стоит учесть. Финальное решение — за мэром Алексеем Орловым. В новом микрорайоне «Самолет» хотел бы поселить 21,1 тысячи человек, построив для них четыре детских сада, две школы на 3000 мест, спортивную школу, поликлинику, оздоровительный комплекс. Социальную инфраструктуру компания намерена впоследствии передать городу.