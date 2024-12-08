В ХМАО с концертами выступит Олег Майами

Певец и звезда телепроекта «Дом-2» Олег Майами (настоящее имя Олег Кривиков — прим.ред.) выступит с концертами в Ханты-Мансийске и Сургуте. Информация об этом размещена на сайте сервиса по продаже билетов.
«„Не вспоминай“, „Громче города“, „Мельница“, „Убегай“ и многие другие песни прозвучат в этот вечер», — говорится в афише. Гастроли артиста в ХМАО запланированы весной 2025 года.
После Нового года в округе также выступит рок-группа «Пикник». С гастролями приедет и экс-вокалистка группы «Комбинация» Алена Апина, исполнившая хит American Boy.
Ранее URA.RU сообщало о переносе концертов Дмитрия Певцова. Он должен был приехать в Сургут и Нижневартовск в ноябре, но внезапно гастроли перенесли на 2025 год.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!