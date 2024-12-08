08 декабря 2024

В ХМАО с концертами выступит Олег Майами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гастроли Олега Майами в ХМАО запланированы весной 2025 года
Гастроли Олега Майами в ХМАО запланированы весной 2025 года Фото:

Певец и звезда телепроекта «Дом-2» Олег Майами (настоящее имя Олег Кривиков — прим.ред.) выступит с концертами в Ханты-Мансийске и Сургуте. Информация об этом размещена на сайте сервиса по продаже билетов.

«„Не вспоминай“, „Громче города“, „Мельница“, „Убегай“ и многие другие песни прозвучат в этот вечер», — говорится в афише. Гастроли артиста в ХМАО запланированы весной 2025 года.

После Нового года в округе также выступит рок-группа «Пикник». С гастролями приедет и экс-вокалистка группы «Комбинация» Алена Апина, исполнившая хит American Boy.

Ранее URA.RU сообщало о переносе концертов Дмитрия Певцова. Он должен был приехать в Сургут и Нижневартовск в ноябре, но внезапно гастроли перенесли на 2025 год.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певец и звезда телепроекта «Дом-2» Олег Майами (настоящее имя Олег Кривиков — прим.ред.) выступит с концертами в Ханты-Мансийске и Сургуте. Информация об этом размещена на сайте сервиса по продаже билетов. «„Не вспоминай“, „Громче города“, „Мельница“, „Убегай“ и многие другие песни прозвучат в этот вечер», — говорится в афише. Гастроли артиста в ХМАО запланированы весной 2025 года. После Нового года в округе также выступит рок-группа «Пикник». С гастролями приедет и экс-вокалистка группы «Комбинация» Алена Апина, исполнившая хит American Boy. Ранее URA.RU сообщало о переносе концертов Дмитрия Певцова. Он должен был приехать в Сургут и Нижневартовск в ноябре, но внезапно гастроли перенесли на 2025 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...