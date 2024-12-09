Кадыров дал прогноз по окончанию СВО. Видео

Кадыров пообещал добить ВСУ к концу года
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До конца года ВСУ будут уничтожены, заявил Кадыров
До конца года ВСУ будут уничтожены, заявил Кадыров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказал свой прогноз относительно завершения СВО. Он заявил, что до конца года ВСУ будут нейтрализованы.

«Ну, до конца года или еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть до конца года поползают, потом наведем порядок», — заявил Кадыров в ответ на вопрос журналиста Александра Юнашева. Видео опубликовано в telegram-канале последнего. 

В недавнем заявлении украинский лидер Владимир Зеленский намекнул на возможность мирных переговоров в 2025 году. На это может повлиять и приход Дональда Трампа на пост президента США. 

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Глава Чечни Рамзан Кадыров высказал свой прогноз относительно завершения СВО. Он заявил, что до конца года ВСУ будут нейтрализованы. «Ну, до конца года или еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть до конца года поползают, потом наведем порядок», — заявил Кадыров в ответ на вопрос журналиста Александра Юнашева. Видео опубликовано в telegram-канале последнего.  В недавнем заявлении украинский лидер Владимир Зеленский намекнул на возможность мирных переговоров в 2025 году. На это может повлиять и приход Дональда Трампа на пост президента США. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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