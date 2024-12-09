Глава Чечни Рамзан Кадыров высказал свой прогноз относительно завершения СВО. Он заявил, что до конца года ВСУ будут нейтрализованы.
«Ну, до конца года или еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть до конца года поползают, потом наведем порядок», — заявил Кадыров в ответ на вопрос журналиста Александра Юнашева. Видео опубликовано в telegram-канале последнего.
В недавнем заявлении украинский лидер Владимир Зеленский намекнул на возможность мирных переговоров в 2025 году. На это может повлиять и приход Дональда Трампа на пост президента США.
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