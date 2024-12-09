Челябинский экс-депутат Воробьев осужден за смертельное ДТП

Сосновский райсуд Челябинской области вынес приговор бывшему депутату Металлургического райсовета Челябинска, а ныне бизнесмену Александру Воробьеву, который в феврале на своем внедорожнике вылетел на встречку, устроив смертельное ДТП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, мужчина отделался условным сроком.
«Суд приговорил признать Воробьева виновным по ч.3 ст. 264 УК РФ. Назначить ему в качестве наказания условное лишение свободы сроком на один год, с таким же испытательным сроком », — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Там отметили, что в качестве дополнительного наказания бывшему депутату запретили садиться за руль. Следующие два года он будет передвигаться пешком или в качестве пассажира.
Воробьев попал под следствие в феврале, после смертельной аварии на дороге Шагол — Красное поле — Западный обход Челябинска. Экс-депутат, управляя автомобилем Land Rover, не справился с управлением, выехал на встречку и протаранил «ВАЗ-2106». В итоге водитель отечественной легковушки скончался на месте аварии.
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