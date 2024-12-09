Челябинский экс-депутат Воробьев осужден за смертельное ДТП

Челябинский экс-депутат Воробьев получил условный срок за смертельное ДТП

09 декабря 2024 в 15:45 Размер текста - 17 +

Александру Воробьеву на два года запретили садиться за руль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сосновский райсуд Челябинской области вынес приговор бывшему депутату Металлургического райсовета Челябинска, а ныне бизнесмену Александру Воробьеву, который в феврале на своем внедорожнике вылетел на встречку, устроив смертельное ДТП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, мужчина отделался условным сроком. «Суд приговорил признать Воробьева виновным по ч.3 ст. 264 УК РФ. Назначить ему в качестве наказания условное лишение свободы сроком на один год, с таким же испытательным сроком », — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что в качестве дополнительного наказания бывшему депутату запретили садиться за руль. Следующие два года он будет передвигаться пешком или в качестве пассажира. Новость по теме Челябинский экс-депутат Воробьев устроил смертельное ДТП. Видео Воробьев попал под следствие в феврале, после смертельной аварии на дороге Шагол — Красное поле — Западный обход Челябинска. Экс-депутат, управляя автомобилем Land Rover, не справился с управлением, выехал на встречку и протаранил «ВАЗ-2106». В итоге водитель отечественной легковушки скончался на месте аварии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сосновский райсуд Челябинской области вынес приговор бывшему депутату Металлургического райсовета Челябинска, а ныне бизнесмену Александру Воробьеву, который в феврале на своем внедорожнике вылетел на встречку, устроив смертельное ДТП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, мужчина отделался условным сроком. «Суд приговорил признать Воробьева виновным по ч.3 ст. 264 УК РФ. Назначить ему в качестве наказания условное лишение свободы сроком на один год, с таким же испытательным сроком », — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что в качестве дополнительного наказания бывшему депутату запретили садиться за руль. Следующие два года он будет передвигаться пешком или в качестве пассажира. Воробьев попал под следствие в феврале, после смертельной аварии на дороге Шагол — Красное поле — Западный обход Челябинска. Экс-депутат, управляя автомобилем Land Rover, не справился с управлением, выехал на встречку и протаранил «ВАЗ-2106». В итоге водитель отечественной легковушки скончался на месте аварии.