Челябинский экс-депутат Воробьев осужден за смертельное ДТП

Челябинский экс-депутат Воробьев получил условный срок за смертельное ДТП
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Совещание по теме: «Текущее состояние и развитие жилищного строительства в Челябинской области». Челябинск, воробьев александр
Александру Воробьеву на два года запретили садиться за руль Фото:

Сосновский райсуд Челябинской области вынес приговор бывшему депутату Металлургического райсовета Челябинска, а ныне бизнесмену Александру Воробьеву, который в феврале на своем внедорожнике вылетел на встречку, устроив смертельное ДТП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, мужчина отделался условным сроком.

«Суд приговорил признать Воробьева виновным по ч.3 ст. 264 УК РФ. Назначить ему в качестве наказания условное лишение свободы сроком на один год, с таким же испытательным сроком », — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что в качестве дополнительного наказания бывшему депутату запретили садиться за руль. Следующие два года он будет передвигаться пешком или в качестве пассажира.

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Челябинский экс-депутат Воробьев устроил смертельное ДТП. Видео

Воробьев попал под следствие в феврале, после смертельной аварии на дороге Шагол — Красное поле — Западный обход Челябинска. Экс-депутат, управляя автомобилем Land Rover, не справился с управлением, выехал на встречку и протаранил «ВАЗ-2106». В итоге водитель отечественной легковушки скончался на месте аварии.

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Сосновский райсуд Челябинской области вынес приговор бывшему депутату Металлургического райсовета Челябинска, а ныне бизнесмену Александру Воробьеву, который в феврале на своем внедорожнике вылетел на встречку, устроив смертельное ДТП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, мужчина отделался условным сроком. «Суд приговорил признать Воробьева виновным по ч.3 ст. 264 УК РФ. Назначить ему в качестве наказания условное лишение свободы сроком на один год, с таким же испытательным сроком », — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что в качестве дополнительного наказания бывшему депутату запретили садиться за руль. Следующие два года он будет передвигаться пешком или в качестве пассажира. Воробьев попал под следствие в феврале, после смертельной аварии на дороге Шагол — Красное поле — Западный обход Челябинска. Экс-депутат, управляя автомобилем Land Rover, не справился с управлением, выехал на встречку и протаранил «ВАЗ-2106». В итоге водитель отечественной легковушки скончался на месте аварии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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