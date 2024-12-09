Молочные магнаты пошли на кулуарную сделку на фоне дикого скачка цен

В Свердловской области животноводы и переработчики молока пришли к компромиссу

09 декабря 2024 в 19:31 Размер текста - 17 +

Производителям молочной продукции сейчас серьезно не хватает сырья, хотя в регионе оно есть Фото: Денис Моргунов © URA.RU Свердловские производители и переработчики молока, конфликтовавшие несколько месяцев, пошли на неформальную сделку. Об этом URA.RU сообщил источник, участвовавший в совещании на 16-м этаже регионального кабмина под руководством первого замгубернатора Алексея Шмыкова. Как ранее сообщало URA.RU, объясняя рост цен на молочную продукцию (прирост за год — более десяти рублей), заводчане обвинили фермеров, что те вывозят молоко в другие регионы, и это спровоцировало дефицит сырья. Животноводы в ответ объясняли: пару лет назад, когда сложился профицит молока, местные предприятия отказались закупать излишки — и животноводам пришлось искать партнеров за пределами Свердловской области. С ними с тех пор и работают — ведь местные производители, как утверждается, якобы не хотят сотрудничать по рыночным ценам. Новость по теме «Молочные короли» готовят секретный пакт после ультиматума от Куйвашева. Скрин Губернатор Евгений Куйвашев прислушался к производителям. Выступая перед депутатами заксобрания 12 ноября, он пригрозил лишить фермеров субсидий, если они продолжат вывозить молоко из региона. Изначально предполагалось, что пакт между «Союзом животноводов Урала» и «Союзом предприятий молочной промышленности» будет задокументирован. Но на встрече днем 9 декабря решили пока договориться на словах. «Достигнута договоренность, что животноводы постараются переориентироваться на свердловских производителей, а те будут, во-первых, закупаться по рыночным ценам (конкретные цифры при этом не звучали), а во-вторых, помогать фермерам, когда возникают излишки продукции (а это практически всегда). Шмыков обозначил, что в противном случае — если конфликт будет развиваться и дальше — свердловских производителей потеснят конкуренты из других регионов. Главное сейчас — сохранить полку», — почти дословно передал позицию Шмыкова свидетель разговора. Он также обозначил, что ситуация будет контролироваться властями «в ручном режиме, на базе минАПК». И от фермеров еще прозвучало пожелание: чтобы директор талицкого молзавода Юрий Окунев перестал публично критиковать животноводов (его интервью их раздражают). Дозвониться до самого Окунева к моменту публикации не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловские производители и переработчики молока, конфликтовавшие несколько месяцев, пошли на неформальную сделку. Об этом URA.RU сообщил источник, участвовавший в совещании на 16-м этаже регионального кабмина под руководством первого замгубернатора Алексея Шмыкова. Как ранее сообщало URA.RU, объясняя рост цен на молочную продукцию (прирост за год — более десяти рублей), заводчане обвинили фермеров, что те вывозят молоко в другие регионы, и это спровоцировало дефицит сырья. Животноводы в ответ объясняли: пару лет назад, когда сложился профицит молока, местные предприятия отказались закупать излишки — и животноводам пришлось искать партнеров за пределами Свердловской области. С ними с тех пор и работают — ведь местные производители, как утверждается, якобы не хотят сотрудничать по рыночным ценам. Губернатор Евгений Куйвашев прислушался к производителям. Выступая перед депутатами заксобрания 12 ноября, он пригрозил лишить фермеров субсидий, если они продолжат вывозить молоко из региона. Изначально предполагалось, что пакт между «Союзом животноводов Урала» и «Союзом предприятий молочной промышленности» будет задокументирован. Но на встрече днем 9 декабря решили пока договориться на словах. «Достигнута договоренность, что животноводы постараются переориентироваться на свердловских производителей, а те будут, во-первых, закупаться по рыночным ценам (конкретные цифры при этом не звучали), а во-вторых, помогать фермерам, когда возникают излишки продукции (а это практически всегда). Шмыков обозначил, что в противном случае — если конфликт будет развиваться и дальше — свердловских производителей потеснят конкуренты из других регионов. Главное сейчас — сохранить полку», — почти дословно передал позицию Шмыкова свидетель разговора. Он также обозначил, что ситуация будет контролироваться властями «в ручном режиме, на базе минАПК». И от фермеров еще прозвучало пожелание: чтобы директор талицкого молзавода Юрий Окунев перестал публично критиковать животноводов (его интервью их раздражают). Дозвониться до самого Окунева к моменту публикации не удалось.